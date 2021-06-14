Дорофєєва розбила два BMW заради одного кліпу (фото)

Надя Дорофєєва поділилася інсайтами зі зйомок її нового кліпу на пісню "Почему", який вийшов днями

На зйомках нового кліпу Дорофеєвої розбили два авто Фото: YouTube, instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва днями випустила свій новий кліп на пісню "Почему". У ньому вона постала в двох абсолютно різних зовні, але однакових емоційно образах.

На своїй сторінці в Instagram DOROFEEVA поділилася з фоловерами кадрами зі зйомок і розповіла цікаву історію створення сцени з авто, які були куплені спеціально для відео.

Надя Дорофєєва розповіла, як знімали сцену з авто для кліпу "Почему" Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Підготовка до одного дублю зайняла дві години. У Наді і команди був всього один шанс, на те щоб зняти сцену і все дуже нервували.

"Спеціально для одного кадру було куплено дві машини. Сцену з аварією ми репетирували 2 години і у нас була всього одна спроба її зняти. Уявіть рівень напруги всієї знімальної команди – було б трошки прикро, якщо б щось пішло не так. У той момент мало збігтися ідеально все: каскадер повинен був врізатися в мою машину у певну секунду треку, а я при цьому – вчасно вийти з авто, прожити емоцію в кадрі, що не злякатися і стати так, щоб мене не зачепило осколками", – написала в пості Дорофєєва.

Кадр з кліпу DOROFEEVA – Почему

Скріншот з YouTube

До слова, кліп DOROFEEVA – "Почему" вибився в топ рекомендацій YouTube серед музичних відео і потрапив на п'яте місце вкладки "В тренді".

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