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Билли Айлиш перестала стесняться своего тела и устроила пижамную вечеринку в новом клипе

Сегодня, 13:31

На YouTube клип Айлиш успел набрать уже более 10 миллионов просмотров. С момента его выхода прошло менее 24 часов

Билли Айлиш выпустила клип на песню Lost Cause
Билли Айлиш выпустила клип на песню Lost Cause
Фото: Скриншот из YouTube

"Ты стала более счастливой, это видно", – пишут поклонники Билли Айлиш в комментариях под ее новым клипом на трек Lost Cause. И действительно, если ранее в своих клипах была более "депрессивной" и серьезной, то сейчас Айлиш решила показать, что у нее все супер.

Короткая пижама с декольте вместо мешковатых костюмов – смелый шаг Билли, которая, кстати, недавно снялась в похожих образах для Vogue. Ранее девушка признавалась, что носит объемную одежду, потому что стесняется своих аппетитных форм – артистка хотела, чтобы в первую очередь все воспринимали ее творчество, а не внешность.

Посиделки с подружками в пижамах и много улыбок – кажется, это то, что и хотели увидеть фанаты Билли Айлиш в ее новом клипе.

Вот, что в комментариях под видео пишут поклонники Билли:

  • Наблюдать за тем, как она растет и продолжает расти, потрясающе!
  • Это новая сторона Билли, и мне это нравится. Она так сильно выросла, и то, что она выглядит такой счастливой, просто потрясающе. Всегда оставайся такой!
  • Она кажется счастливее, чем когда-либо.
  • Билли так уверена в себе, она невероятная! Обожаю ее новый стиль!
Скриншот: YouTube

Билли Айлиш стала известной в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла Ocean Eyes на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский (Billboard 200) и британский (UK Albums Chart) хит-парады, а сингл Bad Guy вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США). Писать песни Билли начала в возрасте 11 лет.

За несколько лет на сцене Билли Айлиш не только успела заработать пять "Грэмми", а также записать хит для "бондианы", но и стать идолом для молодого поколения. Ранее мы рассказывали, какие модные тренды Билли привнесла в гардеробы миллионов.

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клип Билли Айлиш
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