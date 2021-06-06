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Время и Стекло воссоединились на первом концерте Нади Дорофеевой (видео)

Вчера, 07:00

В субботу в Киеве состоялся первый сольный концерт DOROFEEVA

Надя Дорофеева и Леша Завгородний
Надя Дорофеева и Леша Завгородний
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Минувшим вечером в столице прошел первый сольный концерт Нади Дорофеевой (DOROFEEVA), но главным подарком для ее поклонников стало пусть и короткое, но все же воссоединение группы "Время и Стекло", отыгравшей свой последний прощальный концерт в октябре 2020 года.

Так, во время шоу к Наде на сцену поднялся Леша Завгородний (Позитив) и вместе они спели три популярные песни ВиС: "Имя 505", На стиле", "Наверно потому что".

В Instagram фаны Нади и Леши опубликовали отрывки их совместного выступления. Предупреждаем, это трогательно и немного грустно!

, & (@vremya_and_steclo)

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, @_vremya_isteklo

, @_vremya_isteklo

Группа "Время и Стекло" официально объявила о распаде в марте 2020 года. Коллектив, основанный Потапом и Ириной Горовой, просуществовал 10 лет. Последний юбилейный концерт ВиС состоялся 31 октября прошлого года.

Надя Дорофеева теперь выступает сольно. Она выпустила клип на песню Gorit, который вызвал скандал, а сам трек попал в ТОП Apple Music.

Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

Ранее мы писали, что Позитив заговорил про детей и сольную карьеру.

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