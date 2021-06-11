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Новый клип Дорофеевой очень похож на Sia – Chandelier с танцующей девочкой: мы сравнили два видео

Сегодня, 16:58

Образ Нади напоминает главную героиню клипа Chandelier, а еще Лилу из бессоновского "Пятого элемента"

Кадры из клипов DOROFEEVA - Почему и Sia - Chandelier
Кадры из клипов DOROFEEVA - Почему и Sia - Chandelier
Фото: YouTube

Клип Нади Дорофеевой на песню "Почему" вышел сегодня. На данный момент его посмотрели более 60 тысяч раз, а мы, спустя некоторое время после релиза, поняли, что нам это видео напоминает.

Отметим, что поклонники DOROFEEVA озадачены некоторыми моментами в песне и клипе. Во-первых строчку "Crying on the dancefloor" будто произносит MARUV, кому-то сам трек напомнил творчество группы "Ранетки", а образ Нади сравнивают с героиней Милы Йовович в фильме "Пятый элемент".

В комментариях к видео, опубликованном в YouTube-канале Дорофеевой, фаны вспомнили клип исполнительницы Sia. И правда, некоторые параллели между девушками можно провести – прически, танцы и настроение клипа.

Смотрите сами:

  • "Надя как Лилу из фильма 5 элемент! Красивая"
  • "Мне первый образ напомнил Sia"
Скриншот: YouTube

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Скриншот: YouTube

Сама же Надя описала свой "белый" образ так: "Футуристичная героиня, выплескивающая свою боль и обиду в чувственной хореографии – и это не просто танцы, это олицетворение ее страданий".

Смотрите весь клип DOROFEEVA – Почему:

А еще предлагаем вспомнить Sia – Chandelier:

    Ранее мы рассказывали, как прошел первый сольный концерт DOROFEEVA в Киеве.

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