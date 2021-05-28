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Слава Каминская выпустила богемный клип Slava Bogu. Это настоящий гимн бывшим – смотрите видео

Сегодня, 11:59

Экс-солистка "НЕАНГЕЛОВ" показала поклонником новую грань себя в музыкальном видео. В песне артистка спела о том, как она рада быть свободной от печальных отношений

Слава Каминская презентовала клип
Слава Каминская презентовала клип
Фото: пресс-служба

Певица Слава Каминская, супруг которой отрицает ошибку в скандале с пластикой груди Романовой, выпустила ироничный клип на трек Slava Bogu. В этот раз артистка кардинально сменила свое ампула – вместо лирической героини мы видим самоироничную и взбалмошную женщину.

В клипе, опубликованном на YouTube-канале артистки, 8 мини-сториз раскрывают все альтер-эго Славы, а странные и кричащие образы добавляют соответствующее настроение.

Режиссером видео выступил Сережа Ткаченко, который ранее работал со Славой, когда она была в составе НЕАНГЕЛОВ.

"Это абсолютно моя история! И клип, и песня — это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на коней", — говорит Слава.

Смотрите клип Славы Каминский – Slava Bogu:

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клип певица Слава Каминская
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