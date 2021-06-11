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DOROFEEVA выпустила новую песню, в которой фаны услышали MARUV и Ранеток (видео)

Сегодня, 11:07

Смотрите новый клип Нади Дорофеевой на трек "Почему", где она появилась в новом неожиданном образе. Эта видеоработа очень отличается от того, что мы видели ранее

DOROFEEVA выпустила клип на песню "Почему"
DOROFEEVA выпустила клип на песню "Почему"
Фото: YouTube

DOROFEEVA, которая на той неделе дала свой первый сольный концерт в Киеве, выпустила новый клип. Надя представила поклонникам песню "Почему", которая звучала во время ее шоу в столице.

Новое видео Дорофеевой вышло очень драматичным, несмотря на довольно зажигательную мелодию, под которую хочется танцевать.

DOROFEEVA в клипе на песню "Почему" снялась в двух образах
DOROFEEVA в клипе на песню "Почему" снялась в двух образах
Фото: YouTube

В ролике певица предстала в двух образах: вся в черном и в белом. Во втором варианте у Нади неожиданно розовые волосы.

Смотрите клип DOROFEEVA – Почему

В песне "Почему" есть строчка "Crying on the dancefloor". Голос, которым Надя это произносит, очень похож на голос MARUV. Это заметили и поклонники Дорофеевой. А еще песню сравнили с музыкой группы "Ранетки".

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  • "Я один слышу в английской фразе голос Марув, а не Нади?"
  • "Я одна слышу стиль "Ранеток" из 2000-х?"
Скриншот: YouTube
Скриншот: YouTube

В целом песню и видео DOROFEEVA поклонники приняли хорошо – в комментариях под видео, опубликованном в YouTube-канале певицы много комплиментов и похвалы.

  • "Крутая, неимоверно классная Надя и прикольная песня"
  • "Какая классная песня, и клип достоин внимания"
Скриншот: YouTube

Ранее мы рассказывали, что Время и Стекло воссоединились на первом концерте Нади Дорофеевой.

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