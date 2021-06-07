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Что означает имя дочери Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 10:10

Малышку герцоги Сассекские назвали в честь двух важных женщин в жизни Гарри

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Фото: instagram.com/misanharriman

6 июня герцог и герцогиня Сассекские объявили о рождении дочери, которой дали имя Лилибет Диана. Девочку Меган Маркл и принц Гарри назвали в честь двух особенных женщин в жизни последнего. Далее в материале – рассказываем об этом подробнее.

Значение имени дочери Меган Маркл и принца Гарри

Лилибет – это дань уважения бабушке Гарри, королеве Елизавете II. Именно так в детстве называли Ее Величество. В знак любви к своему мужу принцу Филиппу, скончавшемуся в апреле, королева положила в его гроб открытку, которую тоже подписала "Лилибет". Считалось, что Филипп был последним человеком в жизни королевы, который называл ее этим именем.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Reuters

Второе имя ребенка Меган и Гарри – дань принцессе Диане, любимой матери Гарри, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон также почтили принцессу Диану, когда назвали свою дочь принцессой Шарлоттой – ее полное имя – Шарлотта Элизабет Диана.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Еще до того, как Меган Маркл родила дочку, эксперты предсказывали, что она назовет малышку Филиппой – в честь дедушки принца Гарри, а также Филиппы де Эно – жены короля Эдуарда III и первой черной королевы Англии.

Герцог и герцогиня Сассекские во второй раз стали родителями в пятницу, 4 июня.

"С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют свою дочь Лилибет "Лили" Диану Маунтбеттен-Виндзор", – говорится в заявлении пары, опубликованном в воскресенье.

Смотрите подробности скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри:

Ранее стало известно, как королевская семья поздравила Меган и Гарри с рождением второго ребенка.

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