Мы в восторге: королевская семья поздравила Меган и Гарри с рождением второго ребенка

У супругов родилась девочка, которую назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор

Королева Елизавета II/Меган Маркл и принц Гарри Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. 4 июня у них родилась дочка, которую назвали в честь британской королевы и покойной матери принцев Гарри и Уильяма – Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

О рождении малышки Меган и Гарри сообщили в воскресенье, 6 июня. Королевская семья вскоре поздравила герцогов Сассекских с пополнением в семье.

"Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские были проинформированы о рождении дочери у герцога и герцогини Сассекских, и они очень довольны", – заявил представитель Букингемского дворца, передает People.

В официальном Instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма появился пост, в котором они поздравили Меган и Гарри с рождением девочки.

"Мы все счастливы от радостной новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи", – говорится в подписи.

В своем объявлении Меган Маркл и принц Гарри поделились, что свою дочь они назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.

"С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют свою дочь Лилибет "Лили" Диану Маунтбеттен-Виндзор", – говорится в заявлении пары.

О том, что Меган и Гарри ждут второго ребенка, стало известно 14 февраля. Лили – восьмая в очереди на престол после принца Чарльза, принца Уильяма, троих детей Уильяма – Джорджа, Шарлотты и Луи, принца Гарри и своего старшего брата – Арчи Маунтбеттена-Виндзора.

Первенца Арчи Харрисона Меган родила в мае 2019-го. При этом в колонке для New York Times она рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш.

Напомним, принц Гарри, Меган и их сын Арчи уехали из Великобритании в Канаду в ноябре 2019 года, а затем переехали в Калифорнию, США.

В сюжете смотрите, как королевская семья поздравила Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери:

Недавно также сообщалось, что подруга принцессы Дианы предложила лишить Меган Маркл и принца Гарри титулов.

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