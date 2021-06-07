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Що означає ім'я дочки Меган Маркл і принца Гаррі

Сьогодні, 10:10

Дитину герцоги Сассекські назвали на честь двох важливих жінок у житті Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі
Фото: instagram.com/misanharriman

6 червня герцог і герцогиня Сассекські оголосили про народження дочки, якій дали ім'я Лілібет Діана. Дівчинку Меган Маркл і принц Гаррі назвали на честь двох особливих жінок в житті останнього. Далі в матеріалі – розповідаємо про це докладніше.

Значення імені дочки Меган Маркл і принца Гаррі

Лілібет – це данина поваги бабусі Гаррі, королеві Єлизаветі II. Саме так в дитинстві називали Її Величність. На знак любові до свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні, королева поклала в його труну листівку, яку теж підписала "Лілібет". Вважалося, що Філіп був останньою людиною в житті королеви, який називав її цим ім'ям.

Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II
Фото: Reuters

Друге ім'я дитини Меган і Гаррі – данина принцесі Діані, улюбленій матері Гаррі, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон також вшанували принцесу Діану, коли назвали свою дочку принцесою Шарлоттою – її повне ім'я – Шарлотта Елізабет Діана.

Принцеса Діана
Принцеса Діана
Фото: Getty Images

Ще до того, як Меган Маркл народила дочку, експерти передбачали, що вона назве дитину Філіпою – на честь дідуся принца Гаррі, а також Філіпи де Ено – дружини короля Едуарда III і першої чорної королеви Англії.

Герцог і герцогиня Сассекські вдруге стали батьками у п'ятницю, 4 червня.

"З великою радістю принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають свою дочку Лілібет "Лілі" Діану Маунтбеттен-Віндзор", – йдеться в заяві пари, опублікованій у неділю.

Дивіться подробиці скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі:

Раніше стало відомо, як королівська родина привітала Меган і Гаррі з народженням другої дитини.

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