После рождения дочери Меган Маркл и принц Гарри выпустили официальное заявление
4 июня герцогиня Сассекская родила девочку, которую назвала в честь принцессы Дианы
Вчера вечером стало известно, что у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. С этим радостным событием их уже поздравила королевская семья, а вскоре счастливые родители выпустили заявление на своем сайте. Напомним, что ранее Меган и Гарри отказались от соцсетей.
На сайте своего благотворительного фонда герцог и герцогиня Сассекские написали следующее:
"4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Она больше, чем мы могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получали со всего света. Спасибо вам за вашу неизменную доброту и поддержку в это особое для нашей семьи время".
Лили родилась в клинике Santa Barbara Cottage Hospital в Калифорнии. О пополнении в семье супруги рассказали общественности спустя два дня.
Дочку Меган и Гарри назвали в честь ее бабушки принцессы Дианы и прабабушки королевы Елизаветы II. Лили — второй ребенок герцогов. Их первенец сын Арчи родился в мае 2019 года.
Отметим, что Дочь Меган и Гарри стала восьмой в очереди на британский королевский престол.
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Ранее также королевская семья сделала заявление о рождении второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри.
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