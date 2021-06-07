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Британка или американка? Какое гражданство получит дочь Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 07:49

Дети Сассекса – не первые члены королевской семьи с двойным гражданством

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Дочь Меган Маркл и принца Гарри, которая родилась 4 июня и которую назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор, вероятно, будет иметь двойное гражданство, как и старший брат Арчи, передает Dailymail.co.uk.

39-летняя Меган – американка, поэтому ее дети автоматически имеют право на гражданство США. То же самое и с Гарри, который родился в Великобритании, а согласно британскому законодательству, гражданство может передаваться из поколения в поколение. Это значит, что дети Гарри имеют право унаследовать этот статус.

Первый сын пары – Арчи, родился в Великобритании – в больнице Портленда в Лондоне, – но у двоих детей будет британское и американское гражданство.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Беременная Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
Фото: instagram.com/misanharriman

Интересно, что когда пара поженилась в 2018 году, было объявлено, что Меган планирует стать гражданином Великобритании, однако это может занять несколько лет. Но будет ли продолжаться этот процесс после того, как они поселились в США – не известно.

Известно, что Меган остается гражданином США – она проголосовала на президентских выборах в прошлом году, что сделало ее первым членом британской королевской семьи, сделавшим это. При этом, принц Гарри, переехав в США в прошлом году, не планировал подавать заявление на получение грин-карты или двойного гражданства.

Дети Сассекса – не первые члены королевской семьи с двойным гражданством. Отдельно проживающая жена Питера Филлипса Отэм – канадка, которая сохранила гражданство, когда они поженились в 2008 году. Их дочери Саванна и Исла имеют гражданство Канады и Великобритании.

Откровения Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Не так давно в СМИ появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон.

Ранее автор биографии герцогов Сассекских рассказал, почему Меган Маркл решила обвинить королевскую семью в расизме.

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Источник: Сегодня
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