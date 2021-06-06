У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Девочка родилась утром в пятницу, 4 июня, в больнице в Санта-Барбаре

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь – ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Об этом сообщается на сайте Archwell.

Известно, что Лилибет – это домашнее прозвище британской королевы Елизаветы II, а Диана – имя покойной матери принца Гарри и его брата принца Уильяма.

Девочка родилась утром в пятницу, 4 июня, в больнице в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Это второй ребенок супругов. Они также воспитывают двухлетнего сына по имени Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Откровения Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Не так давно в СМИ появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон.

Ранее автор биографии герцогов Сассекских рассказал, почему Меган Маркл решила обвинить королевскую семью в расизме.

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