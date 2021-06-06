Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Сегодня, 19:25

Девочка родилась утром в пятницу, 4 июня, в больнице в Санта-Барбаре

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь – ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Об этом сообщается на сайте Archwell.

Известно, что Лилибет – это домашнее прозвище британской королевы Елизаветы II, а Диана – имя покойной матери принца Гарри и его брата принца Уильяма.

Девочка родилась утром в пятницу, 4 июня, в больнице в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Это второй ребенок супругов. Они также воспитывают двухлетнего сына по имени Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Откровения Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Не так давно в СМИ появилась информация, что Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон.

Ранее автор биографии герцогов Сассекских рассказал, почему Меган Маркл решила обвинить королевскую семью в расизме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 17:47Вкусно

5 рецептов вкусного ужина, которые стоит приготовить

Сегодня, 10:44Вкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

Вчера, 19:25Звездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Вчера, 17:26Звездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

Вчера, 16:38Звездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Вчера, 10:09Психо

Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Вчера, 09:20Звездно

Экс-супруг Ани Лорак пришел на ее концерт после слухов о воссоединении

Вчера, 07:45Events

Поздравления с Днем журналиста-2021: стихи, картинки и открытки

Вчера, 06:30Events

Поздравления с Днем журналиста своими словами в прозе

5 июняЗвездно

Надя Дорофеева в лосинах и кроп-топе оголила пресс в преддверии первого сольного концерта: фото

5 июняЗвездно

Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

5 июняЗвездно

Елена Кравец с мужем на отдыхе попали в объектив их дочери: теплое видео

5 июняЗвездно

Почему Украина так успешна на Евровидении: объясняют организаторы конкурса (видео)

5 июняЗвездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

5 июняВкусно

Из какой чашки кофе вкуснее

4 июняЗвездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Новости партнеров

Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Кравец поделилась деталями о своей новой работе
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото
Милота зашкаливает! Влад Яма показал семейное фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять