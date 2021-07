Видеоблогер устроит звездам шокирующие блицы и интервью за кулисами шоу Співають всі. Будет горячо!

За кулисами одновременно будет находиться много звезд и с ними есть, о чем поговорить, поэтому ждите интересные интервью, шокирующие блицы и веселые игры

Музыкальный видеоблогер Ваня Рассел раскрыл секреты закулисья шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На днях стартовали съемки грандиозного вокального шоу "Співають всі!" телеканала "Украина" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. К проекту присоединился известный музыкальный видеоблогер, который в бэкстейдже SecretShow расскажет о самом интересном из закулисья шоу.

Сейчас на съемочной площадке масштабного шоу "Співають всі!" работает огромное количество звезд. Они общаются, делятся интересными историями, раскрывают неизвестные факты своей жизни и, конечно, оценивают таланты из народа. А следить за этим будет музыкальный видеоблогер Ваня Рассел, который имеет более 270 000 подписчиков на YouTube.

Свои эмоции от участия в проекте он прокомментировал так:

В бэкстейдже SecretShow мы покажем все самое интересное, что осталось за кадром. За кулисами одновременно находится много звезд и с ними есть о чем поговорить, поэтому ждите интересные интервью, шокирующие блицы и веселые игры! Конечно же, не обойдется и без каверзных вопросов.

Кроме того, известный критик добавил, постоянно находиться за кулисами съемочного процесса в кругу известной "сотни" для него не только интересный опыт, но и определенный стресс:

Писать видео дома – это одно, а под светом софитов, в помещении, где находятся звезды и их менеджеры – другое! И это стресс! Конечно, кое-кто из артистов вспоминает мне предыдущую критику в их счет – пусть не в глаза, но энергетически это чувствуется. Но мы не выбираем, с кем работать, и я за то, что к критике нужно относиться проще, особенно, если она конструктивная. А идеальный, "вылизанный" контент мало кого может заинтересовать, и меня радует, что большинство людей это понимает.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска".