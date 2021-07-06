На телеканале Украина произошли изменения в составе ведущих новостей Сегодня

Телеведущая Людмила Добровольская будет оперативно информировать зрителей о важных событиях дня в выпусках в 15:00, а Юлия Галушка – будет вести вечерние выпуски новостей в 23:00

Изменения в составе ведущих новостей «Сегодня» на телеканале «Украина» / Фото: Сегодня

С 5 июля ведущей дневных выпусков новостей стала Людмила Добровольская, а к команде вечерних новостей присоединилась Юлия Галушка, которую зрители телеканала "Украина 24" знают как ведущую утреннего шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Легендарная телеведущая Людмила Добровольская, которая в апреле вернулась в эфир вечерних новостей "Сегодня" на телеканале "Украина", отныне будет оперативно информировать зрителей о важных событиях дня в выпусках в 15:00.

Юлия Галушка будет вести вечерние выпуски новостей в 23:00. Тележурналистка имеет 10-летний опыт работы в новостях общенациональных телеканалов. Свою новую должность Юлия прокомментировала так:

Закрывать информационный день – это ответственная миссия. Поэтому я счастлива присоединиться к команде "Сегодня" и подводить информационные итоги дня на самом рейтинговом канале Украины. В будни в 23:00 буду коротко рассказывать все, что следует знать об информационной картине уходящего дня.

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