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На телеканале Украина произошли изменения в составе ведущих новостей Сегодня

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 июля, 10:18
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Телеведущая Людмила Добровольская будет оперативно информировать зрителей о важных событиях дня в выпусках в 15:00, а Юлия Галушка – будет вести вечерние выпуски новостей в 23:00
Изменения в составе ведущих новостей «Сегодня» на телеканале «Украина»
Изменения в составе ведущих новостей «Сегодня» на телеканале «Украина» / Фото: Сегодня

С 5 июля ведущей дневных выпусков новостей стала Людмила Добровольская, а к команде вечерних новостей присоединилась Юлия Галушка, которую зрители телеканала "Украина 24" знают как ведущую утреннего шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Легендарная телеведущая Людмила Добровольская, которая в апреле вернулась в эфир вечерних новостей "Сегодня" на телеканале "Украина", отныне будет оперативно информировать зрителей о важных событиях дня в выпусках в 15:00.

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Юлия Галушка будет вести вечерние выпуски новостей в 23:00. Тележурналистка имеет 10-летний опыт работы в новостях общенациональных телеканалов. Свою новую должность Юлия прокомментировала так:

Закрывать информационный день – это ответственная миссия. Поэтому я счастлива присоединиться к команде "Сегодня" и подводить информационные итоги дня на самом рейтинговом канале Украины. В будни в 23:00 буду коротко рассказывать все, что следует знать об информационной картине уходящего дня.

Телеканал "Украина" представил 12-серийный сериал "САГА" – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что телеканал Украина начал съемки грандиозного шоу Співають всі. Только первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков – 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников – по двое лучших из каждого выпуска.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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