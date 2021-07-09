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Відеоблогер влаштує зіркам шокуючі бліци й інтерв'ю за кулісами шоу Співають всі. Буде гаряче!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
9 липня, 09:17
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За лаштунками одночасно буде знаходиться багато зірок і з ними є, про що поговорити, тому чекайте цікаві інтерв'ю, шокуючі бліци і веселі ігри
Музичний відеоблогер Ваня Рассел розкрив секрети закулісся шоу Співають всі
Музичний відеоблогер Ваня Рассел розкрив секрети закулісся шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Днями стартували зйомки грандіозного вокального шоу "Співають всі!" телеканалу "Україна" по всесвітньо відомому формату All Together Now компанії Banijay Rights. До проєкту приєднався відомий музичний відеоблогер, який в бекстейджі SecretShow розповість про найцікавіше з закулісся шоу.

Наразі на знімальному майданчику масштабного шоу "Співають всі!" працює величезна кількість зірок. Вони спілкуються, діляться цікавими історіями, розкривають невідомі факти свого життя і, звісно, оцінюють таланти з народу. А стежити за цим буде музичний відеоблогер Ваня Рассел, який має більше 270 000 підписників на YouTube.

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Свої емоції від участі в проекті він прокоментував так:

У бекстейджі SecretShow ми покажемо все найцікавіше, що залишилося за кадром. За лаштунками одночасно знаходиться багато зірок і з ними є, про що поговорити, тому чекайте цікаві інтерв'ю, шокуючі бліци і веселі ігри! Звісно ж, не обійдеться і без каверзних запитань.

Крім того, відомий критик додав, постійно перебувати за лаштунками знімального процесу в колі відомої "сотні" для нього не тільки цікавий досвід, але і певний стрес:

Писати відео вдома – це одне, а під світлом софітів, в приміщенні, де знаходяться зірки і їхні менеджери – інше! І це стрес! Звісно, дехто з артистів згадує мені попередню критику в їх рахунок – нехай не в очі, але енергетично це відчувається. Але ми не вибираємо, з ким працювати, і я за те, що до критики потрібно ставитися простіше, особливо, якщо вона конструктивна. А ідеальний, "вилизаний" контент мало кого може зацікавити, і мене радує, що більшість людей це розуміє.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми розповідали, що телеканал "Україна" вже почав роботу над другим сезоном гіпершоу "Маска".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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