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Британцы против, чтобы Меган Маркл и принца Гарри крестили дочь в Лондоне

Сегодня, 10:52

Королевские эксперты предложили устроить крестины дочери Меган Маркл и принца Гарри в кругу королевской семьи. Британцы не оценили эту идею

Британцы не хотят, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне
Британцы не хотят, чтобы Меган Маркл и принц Гарри крестили дочь в Лондоне
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Королевская семья поздравила герцогов Сассекских с рождениями дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, а Кейт Миддлтон недавно призналась, что с нетерпением ждет встречи с племянницей. Некоторые королевские эксперты предположили, если Меган Маркл и принц Гарри решат дочь крестить в Лондоне, то это поможет паре наладить отношения с королевской семьей. Издание Daily Express решило провести опрос, как на это смотрят британцы.

95 процентов британцев считают, что Меган Маркл и принцу Гарри не стоит крестить Лилибет в Лондоне.

"Пуста остаются в США", – комментируют британцы эту идею.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Только четыре процента считают, что паре стоит приехать в Лондон.

Отметим, Меган и Гарри еще не опубликовали никаких подробностей о крестинах Лилибет.

Напомним, недавно герцоги Сассекские оказались в центре скандала из-за имени своей дочери Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Не так давно пара обвинила BBC во лжи и клевете. Журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри и Меган Маркл решили подать в суд на СМИ. Представители герцогов Сассекских утверждают, что принц Гарри советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что дочь Меган Маркл и принца Гарри восьмая в очереди на престол. Стоит отметить, она даже подвинула некоторых старших членов королевской семьи в списке.

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