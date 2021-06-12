Кейт Миддлтон публично прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри

Супруга принца Гарри призналась, что очень ждет встречи с племянницей и желает ей и ее родителям всего наилучшего

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился в пятницу, 4 июня. Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили малышке Лилибет подарок, но что именно там было – неизвестно.

Вчера, когда герцогиня Кембриджская встречалась с первой леди США Джилл Байден, Кейт попросили прокомментировать пополнение в королевской семье.

О дочери Гарри и Меган она говорила с большим энтузиазмом, передает People.

"Я желаю ей всего наилучшего. Мы еще не видели ее, но я надеюсь, что это скоро произойдет. Не могу дождаться встречи с ней", – сказала Миддлтон. Герцогиня также добавила, что еще не общалась с Меган и Гарри по видеосвязи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили герцогов Сассекских с рождением дочери в официальном Instagram-аккаунте, опубликовав черно-белый снимок Меган во время ее беременности с Гарри и 2-летним сыном Арчи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери

Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

"Мы все рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи", – говорится в подписи.

О скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, какое место в очереди на престол занимает дочь Меган Маркл и принца Гарри.

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