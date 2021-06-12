Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон публично прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 15:54

Супруга принца Гарри призналась, что очень ждет встречи с племянницей и желает ей и ее родителям всего наилучшего

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился в пятницу, 4 июня. Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили малышке Лилибет подарок, но что именно там было – неизвестно.

Вчера, когда герцогиня Кембриджская встречалась с первой леди США Джилл Байден, Кейт попросили прокомментировать пополнение в королевской семье.

О дочери Гарри и Меган она говорила с большим энтузиазмом, передает People.

"Я желаю ей всего наилучшего. Мы еще не видели ее, но я надеюсь, что это скоро произойдет. Не могу дождаться встречи с ней", – сказала Миддлтон. Герцогиня также добавила, что еще не общалась с Меган и Гарри по видеосвязи.

Читайте также:
Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США Джилл Байден: обе надели розовое

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили герцогов Сассекских с рождением дочери в официальном Instagram-аккаунте, опубликовав черно-белый снимок Меган во время ее беременности с Гарри и 2-летним сыном Арчи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с рождением дочери
Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

"Мы все рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи", – говорится в подписи.

О скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, какое место в очереди на престол занимает дочь Меган Маркл и принца Гарри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Елизавета II празднует второй день рождения, впервые без принца Филиппа (видео) Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото) За родами Меган Маркл присматривала спецохрана: новые подробности появления правнучки Елизаветы II
шоу-бизнес Кейт Миддлтон королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
42-летняя Ани Лорак устроила примерку самых горячих бикини
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Вчера, 20:15Вкусно

Харчо, солянка или уха – какой вы суп по знаку зодиака

Вчера, 16:58Events

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Вчера, 07:15Вкусно

Идея для завтрака: ароматные сырные блины за 20 минут

10 июняЗвездно

Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

10 июняВкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

10 июняЗдорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

10 июняПсихо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

10 июняЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

10 июняTravel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

10 июняЗвездно

MARUV широко расставила ноги в новом видео и получила шквал критики

10 июняФаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

10 июняEvents

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

10 июняФаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

9 июняПсихо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

9 июняЗвездно

Даша Квиткова похвасталась новой машиной за два миллиона гривен (фото)

9 июняВкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

Новости партнеров

"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Британский телеведущий раскритиковал Маркл за выбор имени дочке
Британский телеведущий раскритиковал Маркл за выбор имени дочке

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять