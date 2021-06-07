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Потеснила принца Эндрю: дочь Меган Маркл и принца Гарри – восьмая в очереди на престол

Сегодня, 13:05

Лилибет вступила в линию королевского наследования вслед за своим старшим братом Арчи

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: The Daily Mail

Меган и Гарри стали родителями во второй раз – у них родилась девочка, которую назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Ранее мы рассказывали о значении этого имени.

Малышка, родившаяся в США, претендует на престол, как и ее старший брат – Арчи Харрисон. Она даже подвинула некоторых старших членов королевской семьи в списке.

Так, первые семь мест в очереди преемственности остаются неизменными – принц Чарльз, принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, принц Гарри и Арчи Маунтбеттен-Виндзор.

Порядок наследования престола в королевской семье: Лилибет займет 8 место
Порядок наследования престола в королевской семье: Лилибет займет 8 место
Фото: The Daily Mail

Но второй ребенок Гарри и Меган Маркл "сдвинул" ее двоюродного дядю принца Эндрю на 9 место. Когда он родился в 1960 году, то был лишь вторым в очереди на престол после своего старшего брата принца Чарльза.

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Между тем его дочери принцесса Беатрис и принцесса Евгения опустились на 10 и 11 места соответственно. Хотя принцесса Евгения скоро опустится на 12 место, когда в этом году родится ее племянница или племянник.

К слову, Лилибет будет иметь двойное гражданство, как и ее старший брат Арчи. Меган Маркл – американка, поэтому ее дети автоматически получают гражданство США. Согласно британскому законодательству, гражданство может передаваться из поколения в поколение, а это значит, что дети Гарри имеют право унаследовать и этот статус.

Смотрите в сюжете, как королева Елизавета II отреагировала на рождение правнучки:

Ранее сообщалось, как королевская семья поздравила Меган и Гарри с рождением второго ребенка.

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