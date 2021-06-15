Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II не намерена больше молчать после скандала Меган Маркл и принца Гарри с BBC

Сегодня, 16:50

Елизавета II разрешила нарушить строгое правило, и теперь можно опровергать заявления принца Гарри и Меган Маркл, не соответствующие действительности

Елизавета II разрешила опровергать обвинения Меган Маркл и принца Гарри
Елизавета II разрешила опровергать обвинения Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Getty Images

Если раньше Меган Маркл и принц Гарри могли откровенничать о королевской семье и знали, что Букингемский дворец будет хранить молчание, то теперь Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева приняла такое решение после очередного скандала с участием Меган Маркл и принца Гарри. Не так давно они обвинили BBC во лжи и клевете. А все из-за имени дочери Меган и Гарри – Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри и Меган Маркл решили подать в суд на СМИ. Представители герцогов Сассекских утверждают, что принц Гарри советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Елизавета II разрешила нарушить членам королевской семьи одно из самих строгих правил
Елизавета II разрешила нарушить членам королевской семьи одно из самих строгих правил
Фото: Instagram

А вот один из королевских инсайдеров рассказал, что Гарри общался с бабушкой, но не спрашивал разрешения, можно ли назвать дочь Лилибет – он просто поставил королеву перед фактом.

Ранее появлялась информация, что Ее Величество недовольна именем, которое дали малышке. Лилибет – прозвище, которым королеву называли в детстве. До недавнего времени единственным человеком, который использовал это имя, обращаясь к Елизавете II, был ее муж – принц Филипп, умерший в апреле этого года.

Возможно, эта ситуация разрешится после приезда принца Гарри в Лондон.

Напомним, Елизавета II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда он прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане.

Королева Елизавета II правит дольше всех монархов в истории Британии. Больше интересных фактов из биографии Елизаветы II смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джо Байден после встречи с Елизаветой II признался, что она напомнила ему маму Елизавете II преподнесли особый подарок в память о принце Филиппе к его 100-летнему юбилею Кейт Миддлтон и принц Уильям отправили подарок дочери Меган Маркл и принца Гарри
Елизавета II шоу-бизнес принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Сегодня, 07:01Вкусно

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Сегодня, 04:14Звездно

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

Вчера, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Вчера, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Вчера, 15:15Звездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Вчера, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Вчера, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Вчера, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Вчера, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

13 июняЗвездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

13 июняЗвездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Новости партнеров

Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять