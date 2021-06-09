Елизавета II простила Меган Маркл и принца Гарри после скандального интервью – СМИ

После скандала в королевской семье герцог и герцогиня Сассекские стараются выстроить теплые отношения с Елизаветой II

Елизавета II впервые увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри Фото: Getty Images, AFP

Второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился в пятницу, 4 июня, хотя официально супруги сообщили эту новость 6 июня. Известно, что Елизавета II была проинформирована о рождении Лилибет одной из первых. Теперь приближенные к паре источники сообщили, что королева увидела правнучку. Об это сообщает People.

Отмечается, что Гарри и Меган не собираются пока делиться фото малышки. Но девочку уже увидела прабабушка, ведь сразу после рождения Лилибет счастливые родители позвонили королеве и отправили ей фото дочери. Также после выписки из клиники Санта-Барбары, герцоги Сассеские уже успели и пообщаться с Елизаветой II по видеосвязи и показали правнучку.

Королева Елизавета II/Меган Маркл и принц Гарри Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

"Они не могли дождаться, когда королева увидит их дочь", — рассказал инсайдер.

По информации британских таблоидов, королева простила принца Гарри и Меган Маркл за скандальные откровения. Елизаветы II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане.

Свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

Также появилась информация, что Ее Величество недовольна именем, которое дали малышке. "Лилибет" – прозвище, которым королеву называли в детстве. До недавнего времени единственным человеком, который использовал это имя, обращаясь к Елизавете II, был ее муж – принц Филипп, умерший в апреле этого года.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри в следующем году собираются приехать в Британию.

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