Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елизавета II простила Меган Маркл и принца Гарри после скандального интервью – СМИ

Сегодня, 11:06

После скандала в королевской семье герцог и герцогиня Сассекские стараются выстроить теплые отношения с Елизаветой II

Елизавета II впервые увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
Елизавета II впервые увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
Фото: Getty Images, AFP

Второй ребенок Меган Маркл и принца Гарри родился в пятницу, 4 июня, хотя официально супруги сообщили эту новость 6 июня. Известно, что Елизавета II была проинформирована о рождении Лилибет одной из первых. Теперь приближенные к паре источники сообщили, что королева увидела правнучку. Об это сообщает People.

Отмечается, что Гарри и Меган не собираются пока делиться фото малышки. Но девочку уже увидела прабабушка, ведь сразу после рождения Лилибет счастливые родители позвонили королеве и отправили ей фото дочери. Также после выписки из клиники Санта-Барбары, герцоги Сассеские уже успели и пообщаться с Елизаветой II по видеосвязи и показали правнучку.

Королева Елизавета II/Меган Маркл и принц Гарри
Королева Елизавета II/Меган Маркл и принц Гарри
Фото: YouTube, facebook.com/thairoyalfamily

"Они не могли дождаться, когда королева увидит их дочь", — рассказал инсайдер.

По информации британских таблоидов, королева простила принца Гарри и Меган Маркл за скандальные откровения. Елизаветы II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане.

Свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

Также появилась информация, что Ее Величество недовольна именем, которое дали малышке. "Лилибет" – прозвище, которым королеву называли в детстве. До недавнего времени единственным человеком, который использовал это имя, обращаясь к Елизавете II, был ее муж – принц Филипп, умерший в апреле этого года.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри в следующем году собираются приехать в Британию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принц Гарри просил у Елизаветы II благословения, прежде чем назвать свою дочь в ее честь Потеснила принца Эндрю: дочь Меган Маркл и принца Гарри - восьмая в очереди на престол Писатель о ссоре Меган Маркл с семьей Гарри: Ей просто нужен был повод не общаться
Елизавета II принц Гарри Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль

Популярные статьи

Вчера, 20:17Звездно

"Не хочу иметь ни малейшего отношения". От Лободы ушел продюсер

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

Вчера, 19:16Звездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Вчера, 18:15Модно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

Вчера, 17:03Фаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Вчера, 15:39Звездно

Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

Вчера, 14:17Звездно

Андрей Данилко лечится в олдскульном санатории возле Киева (фото)

Вчера, 12:06Звездно

Супруг звезды Папиных дочек поставил всех на место, ответив на вопрос о 22-летней разнице в возрасте

Вчера, 10:53Вкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Вчера, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 8 июня для всех знаков зодиака: Скорпион, вечер у вас уже предопределен!

7 июняВкусно

5 рецептов вкусного ужина за 30 минут

7 июняВкусно

Как приготовить кабачковую икру – 3 простых рецепта

6 июняЗвездно

Мама Наташи Королевой заявила, что в восторге от нового таланта Тарзана

6 июняЗвездно

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

6 июняЗвездно

Поплавский уходит с поста ректора и завершает карьеру певца: Всегда должен быть предел

6 июняЗвездно

Ирина Федишин выходит замуж второй раз, и мы знаем за кого

Новости партнеров

Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
Пигментация, складки, мозоли: топ-модель - о настоящей красоте
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять