Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери

Принц Гарри и Меган Маркл вновь оказались вовлеченными в скандал из-за имени своей дочки

Принц Гарри и Меган Маркл хотят лишить титулов Фото: hulldailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри снова собираются судиться со СМИ. Герцог и герцогиня Сассекские обвинили BBC во лжи и клевете. А все из-за имени дочери Меган и Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени для наследницы и без спроса назвали девочку семейным прозвищем Ее Величества.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Представители Меган Маркл и принца Гарри опровергают эту информацию. Адвокаты пары уже готовятся к судебному разбирательству.

"Герцог Сассекский поговорил со своей семьей до публичного заявления. Королева стала первой, кому он позвонил. Во время этой беседы он признался, что хотел назвать дочку Лилибет — в ее честь. И если бы бабушка не поддержала его желание, Гарри не стал бы трогать это имя", – сказано в сообщении, отправленном пресс-секретарем в корпорацию BBC.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

Стоит отметить, за этот год это уже не первый скандал BBC с королевской семьей. Принцы Уильям и Гарри обвинили BBC в ухудшении отношений их родителей и влиянии на смерть матери. По результатам расследования скандального интервью принцессы Дианы судья заключил, что журналист BBC подделал документы, чтобы спровоцировать принцессу Диану на откровенную беседу.

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