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Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери

Сегодня, 14:20

Принц Гарри и Меган Маркл вновь оказались вовлеченными в скандал из-за имени своей дочки

Принц Гарри и Меган Маркл хотят лишить титулов
Принц Гарри и Меган Маркл хотят лишить титулов
Фото: hulldailymail.co.uk

Меган Маркл и принц Гарри снова собираются судиться со СМИ. Герцог и герцогиня Сассекские обвинили BBC во лжи и клевете. А все из-за имени дочери Меган и Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени для наследницы и без спроса назвали девочку семейным прозвищем Ее Величества.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Представители Меган Маркл и принца Гарри опровергают эту информацию. Адвокаты пары уже готовятся к судебному разбирательству.

"Герцог Сассекский поговорил со своей семьей до публичного заявления. Королева стала первой, кому он позвонил. Во время этой беседы он признался, что хотел назвать дочку Лилибет — в ее честь. И если бы бабушка не поддержала его желание, Гарри не стал бы трогать это имя", – сказано в сообщении, отправленном пресс-секретарем в корпорацию BBC.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Напомним, свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

Стоит отметить, за этот год это уже не первый скандал BBC с королевской семьей. Принцы Уильям и Гарри обвинили BBC в ухудшении отношений их родителей и влиянии на смерть матери. По результатам расследования скандального интервью принцессы Дианы судья заключил, что журналист BBC подделал документы, чтобы спровоцировать принцессу Диану на откровенную беседу.

Как королевская семья отреагировала на рождение второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри стараются наладить теплые отношения с королевой.

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