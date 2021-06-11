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Врач из Лондона и специальная охрана: как прошли вторые роды Меган Маркл

Сегодня, 16:20

Первые роды Меган Маркл прошли под пристальным вниманием папарацци. Но на этот раз герцогине Сассекской удалось несколько дней скрывать, что она стала мамой во второй раз

Как прошли вторые роды Меган Маркл
Как прошли вторые роды Меган Маркл
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз неделю назад. Yа свет появилась очаровательная малышка Лилибет Диана. Стоит отметить, из-за имени дочери герцогов Сассеских уже разразился скандал. Пока кто-то спорит об имени малышки, источник приближенный к паре решил рассказать журналистам, как прошли вторые роды Меган Маркл.

Как пишет People, супруга принца Гарри рожала в больнице Санта-Барбары, которая находится в нескольких минутах езды от дома пары в Монтесито.

Как прошли вторые роды Меган Маркл
Как прошли вторые роды Меган Маркл
Фото: Getty Images

Отмечается, что супруги выбрали эту больницу не только из-за удобного местоположения, но из-за того что учреждение основано женщинами. Кроме американского врача, на родах Меган Маркл была и Гоури Мота, которая присутствовала на первых родах герцогини.

"Вторым важным пунктом была безопасность и конфиденциальность. У Меган и Гарри была специальная группа охраны, которая размещалась прямо в больнице", — рассказал источник.

Напомним, свою дочь Меган Маркл и принц Гарри назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь Елизаветы II и принцессы Дианы.

Отметим, Лилибет будет иметь двойное гражданство, как и ее старший брат Арчи. Меган Маркл – американка, поэтому ее дети автоматически получают гражданство США.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram

95-летняя королева Британии была проинформирована о рождении правнучки еще до того, как об этом узнал весь мир и получила несколько снимков новорожденной.

Ранее в СМИ появилась информация, королева простила принца Гарри и Меган Маркл за скандальные откровения. Елизаветы II уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда он прибудет из США на церемонию открытия памятника принцессе Диане. Известно, что Меган Маркл останется дома.

Смотрите в сюжете, как королева Елизавета II отреагировала на рождение правнучки:

Ранее мы рассказывали, дочь Меган Маркл и принц Гарри 8 в очереди на престол.

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