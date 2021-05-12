Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бари Алибасов пожаловался, что сын держит его в заточении: Забрал паспорт и не возвращает

Сегодня, 10:48

Продюсер в эфире российской передачи признался, что недоволен теми условиями, в которых он теперь живет

Фото: instagram.com/barialibasovjr

Пока сын Бари Алибасов рассказывает, как заботится об отце, сам продюсер заявил, что он находится в заточении.

Такое признание Бари Алибасов сделал в программе Андрея Малахов "Прямой эфир". По словам продюсера группы "На-На", сын забрал у него паспорт.

"Один сижу. Здесь, в Калининграде, мне очень скучно. Я тоскую по Москве, хочу быстрее вернуться на свою любимую работу. Но мой паспорт у сына, он мне его не возвращает. Так что я практически я в заточении", – сказал Алибасов.

Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: Скриншот из YouTube

Сын продюсера отрицает обвинения отца и списывает все на его тяжелое состояние.

Напомним, несколько месяцев Бари Алибасов живет в Калининграде, где восстанавливается после сложной операции на ноге. Также сын рассказывал о проблемах с памятью у отца.

Ранее Бари Алибасов-младший купил для отца шикарный дом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Федосеева-Шукшина аннулировала развод с Алибасовым. Продюсер "На-На" в бешенстве Бари Алибасову сделали операцию: как сейчас выглядит продюсер "Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова Бари Алибасова госпитализировали: сын продюсера объяснил, что случилось с отцом Сын Бари Алибасова держит отца взаперти - что случилось
Бари Алибасов дети звезд
Реклама

Новости партнеров

"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Почему хочется сладкого: причины, чего не хватает в организме
Почему хочется сладкого: причины, чего не хватает в организме
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк

Популярные статьи

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

Вчера, 20:44Events

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Вчера, 14:52Звездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

Вчера, 11:35Звездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

Вчера, 09:31Звездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

Вчера, 06:30Психо

Гороскоп на сегодня 11 мая для всех знаков зодиака: Овны, не упустите шанс стать богаче!

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

10 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

10 маяЗвездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

10 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Актер Тритенко показал авто, купленное за $14 тысяч
Актер Тритенко показал авто, купленное за $14 тысяч
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
Как убрать мешки под глазами
Как убрать мешки под глазами
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять