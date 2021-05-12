Бари Алибасов пожаловался, что сын держит его в заточении: Забрал паспорт и не возвращает

Продюсер в эфире российской передачи признался, что недоволен теми условиями, в которых он теперь живет

Фото: instagram.com/barialibasovjr

Пока сын Бари Алибасов рассказывает, как заботится об отце, сам продюсер заявил, что он находится в заточении.

Такое признание Бари Алибасов сделал в программе Андрея Малахов "Прямой эфир". По словам продюсера группы "На-На", сын забрал у него паспорт.

"Один сижу. Здесь, в Калининграде, мне очень скучно. Я тоскую по Москве, хочу быстрее вернуться на свою любимую работу. Но мой паспорт у сына, он мне его не возвращает. Так что я практически я в заточении", – сказал Алибасов.

Бари Алибасов Фото: Скриншот из YouTube

Сын продюсера отрицает обвинения отца и списывает все на его тяжелое состояние.

Напомним, несколько месяцев Бари Алибасов живет в Калининграде, где восстанавливается после сложной операции на ноге. Также сын рассказывал о проблемах с памятью у отца.

Ранее Бари Алибасов-младший купил для отца шикарный дом.

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