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"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

Сегодня, 19:04

Сын продюсера рассказал, как чувствует себя Алибасов

Сын Бари Алибасова продолжает заботиться об отце и делится подробностями его состояния. Как оказалось, продюсер "На-На" снова попал в больницу. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший изданию 5-tv.ru.

В этот раз продюсер сломал ногу и сейчас лежит в хирургическом отделении со штифтами в ноге.

"На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Постоянно убегает, у него память две-три минуты" – рассказал наследник Алибасова.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Сын все время рядом с отцом, также он планирует нанять вторую сиделку.

Бари Алибасов-младший рассказал, что сейчас отец чувствует себя немного лучше, но врачи пока не делают никаких прогнозов.

"Он с утра до вечера разговаривает очень много. Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит. Врачи говорят, что шансы маленькие, но три раза же он уже приходил в себя", – рассказал сын Алибасова.

Ранее подруга Бари Алибасова рассказала о продолжительной болезни продюсера.

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