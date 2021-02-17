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Бари Алибасов снова в больнице: как сейчас выглядит продюсер

Сегодня, 13:49

Бари Алибасов перенес операцию после перелома ноги

На днях появились новые подробности состояния продюсера Бари Алибасов. Сын продюсера рассказал. что отец сломал ногу и сейчас лежит в хирургическом отделении в Калининграде. Алибасову уже сделали операцию. Теперь появились фото, как выглядит Бари Алибасов.

На портале СтарХит опубликовали кадры продюсера с больницы. На фото продюсер вместе с сыном.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: Скриншот из видео

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: Скриншот из видео

Также на странице адвоката Алекса Бенхина появилось видео,на котором сняли переломы продюсера, чтобы доказать, что это не очередной пиар. Адвокат рассказал. что Бари Алибасов-младший сейчас прикладывает максимум усилий. чтобы вылечить отца и не только поставить его на ноги, но и привести в порядок его психику. Как уточнил адвокат, все проблемы у легендарного продюсера именно из-за психических расстройств.

Schengen (@alexschengen)

"Бари-младший реально помогает и берет на себя все хлопоты, связанные с уходом и лечением, сейчас Бари Каримович очень нуждается в его заботе!", – подписал видео адвокат.

Ранее подруга Бари Алибасова рассказала о продолжительной болезни продюсера.

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Источник: instagram.com/alexschengen/
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