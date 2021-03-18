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Сын Бари Алибасова купил для отца шикарный дом за 21 миллион гривен (видео)

Сегодня, 12:55

Бари Алибасов-младший не знает, когда его отец сможет вернуться в Москву

Бари Алибасов-младший приобрел роскошный дом для своего тяжелобольного отца, с которым Федосеева-Шукшина недавно аннулировала развод. Скандинавский стиль, соляная комната и тренажеры для памяти – все это будет ждать 73-летнего музыканта, когда он вернется в Москву. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте его сын.

"Я не знаю когда папа сможет вернуться в Москву и захочет ли. Но я обязан организовать ему эту возможность. Чтобы ему было хорошо мы семьёй сбросились и купили ему дом в Петрово-Дальнее. Это 40 минут до центра. Скандинавский стиль – любимый отцом и классные создатели", – написал Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов-младший с отцом
Бари Алибасов-младший с отцом
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Жилище обошлось сыну Бари Алибасова в 58 миллионов рублей (приблизительно 21,7 миллиона гривен). По словам сына музыканта, в доме оборудуют много полезных вещей для здоровья его отца.

"В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату способствующую кровообращению и кабинет – тренажёр для мозга в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти", – заявил сын музыканта.

Бари Алибасов-младший купил отцу дом
Видео: instagram.com/barialibasovjr

"А если папа захочет остаться в Калининграде, то у меня в наследстве появится отличная инвестиция", – пошутил Бари Алибасов-младший.

Недавно врачи диагностировали у Бари Алибасова проблемы с памятью, поэтому сейчас он проживает со своим сыном в Калининграде.

Ранее Бари Алибасову сделали операцию.

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