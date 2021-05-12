Барі Алібасов поскаржився, що син тримає його в ув'язненні: Забрав паспорт і не повертає

Продюсер в ефірі російської передачі зізнався, що незадоволений тими умовами, в яких він тепер живе

Фото: instagram.com/barialibasovjr

Поки син Барі Алібасов розповідає, як піклується про батька, сам продюсер заявив, що він знаходиться в ув'язненні.

Таке зізнання Барі Алібасов зробив в програмі Андрія Малахов "Прямий ефір". За словами продюсера групи "На-На", син забрав у нього паспорт.

"Один сиджу. Тут, в Калінінграді, мені дуже нудно. Я сумую за Москвою, хочу швидше повернутися на свою улюблену роботу. Але мій паспорт у сина, він мені його не повертає. Так що я практично я в ув'язненні ", – сказав Алібасов.

Барі Алібасов Фото: Скріншот з YouTube

Син продюсера заперечує звинувачення батька і списує все на його важкий стан.

Нагадаємо, кілька місяців Барі Алібасов живе в Калінінграді, де відновлюється після складної операції на нозі. Також син розповідав про проблеми з пам'яттю у батька.

Раніше Барі Алібасов-молодший купив для батька шикарний будинок.

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