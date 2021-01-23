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Бари Алибасова госпитализировали: сын продюсера объяснил, что случилось с отцом

Сегодня, 09:59

Продюсеру "На-На" стало плохо после длительного запоя

73-летнего Бари Алибасова снова госпитализировали. Недавно в СМИ появилась информация, что сын продюсера держит отца взаперти, но теперь Бари Алибасов-младший сообщил, что знаменитость находится в клинике.

Бари Алибасова определили в отделение интенсивной терапии из-за длительного употребления алкоголя. Об этом сообщает Пятый канал.

Бари Алибасов
Бари Алибасов
Фото: instagram.com/alibasov_nana

Вскоре сын артиста заявил, что у его отца произошло небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он стал плохо ходить.

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"Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо", – пояснил сын Алибасова.

Напомним, что этим летом Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. Находясь там, продюсер переписал свое завещание.

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