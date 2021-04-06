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Сын Алибасова откровенно о состоянии отца: Лучше уже не будет, нужно замедлить ухудшение

Сегодня, 11:01

Сын Бари Алибасова поделился новыми подробностями о здоровье отца

Сын скандального продюсера Бари Алибасова продолжает делиться подробностями о здоровье отца. Как известно, шоумен восстанавливается после тяжелого перелома ноги. Но не только из-за травмы состояние здоровья продюсера оставляет желать лучшего.

Бари Алибасов-младший изданию ФАН рассказал, что у отца по-прежнему серьезные проблемы с памятью.

"Ситуация остается такой же удручающей. На данный момент больше 15–20 минут удержать понимание, где он находится, не удается", – рассказал наследник продюсера.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: Скриншот из видео

От отметил, что отец хорошо помнит только события до 2005 года, все остальное нужно рассказывать заново и по несколько раз в день.

"Если сейчас говорить о его состоянии, то лучше уже не будет. Сейчас главная задача не восстановить его память, это уже невозможно, она бесследно исчезла. Нам необходимо замедлить ухудшение его состояния", – поделился Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов с сыном
Бари Алибасов с сыном
Фото: instagram.com/barialibasovjr

Сын Алибасова добавил, что физическое состояние у продюсера хорошее. Пока он передвигается в инвалидной коляске, но делает это бодро.

Также Бари Алибасов-младший рассекретил, в какую сумму ему обходится лечение отца.

"В среднем на лечение уходит от 300–500 тысяч рублей (132 -183 тысячи гривен) в зависимости от дополнительных процедур, которые ему требуются", – рассказал звездный наследник.

Ранее сын Бари Алибасова купил для отца шикарный дом.

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