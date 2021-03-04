Федосеева-Шукшина аннулировала развод с Алибасовым. Продюсер "На-На" в бешенстве

Пара была в браке два года

В декабре Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись, но, похоже, точку в этой истории пока рано ставить. Сегодня стало известно, что Шукшина решила аннулировать развод.

Эту информацию изданию StarHit подтвердила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

"Действительно, моей клиенткой было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска", – сказала адвокат.

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Сам Бари Алибасов не присутствовал на заседании, он сейчас находится под присмотром сына в Калининграде. Но изданию StarHit наследник продюсера уже успел прокомментировать новость . Он рассказал, что его отец недоволен решением суда.

Бари Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина Фото: instagram.com/alibasov_nana

"К сожалению, Шукшина решила отменить свой иск, и отец теперь в бешенстве, ведь он уже год не может вывести из под удара свою недвижимость", – сказал Алибасов-младший.

Сын Алибасова добавил, что ничего сделать с разводом не смогли, так как адвокаты Шукшиной просто аннулировали иск, но продюсер не собирается сдаваться.

"Теперь никакие чувства не мешают Бари Каримовичу самостоятельно подать на развод и озвучить его настоящую причину. "Я развожусь, потому что не хочу быть с женщиной, желание семьи которой как можно скорее свести меня в могилу и оттяпать четвертину", — говорит отец. Не сомневайтесь, Бари Каримович еще порадует нас новыми романами и женитьбами", – заявил сын.

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