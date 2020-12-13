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Ани Лорак и Макс Барских получили российские "Золотые граммофоны" (фото)

Сегодня, 09:56

Артистов наградили 12 декабря в Москве

12 декабря в России вручили музыкальные премии "Золотой граммофон". Интересно, что в мероприятии принимали участие и украинские артисты: Ани Лорак, Макс Барских и Светлана Лобода.

Уже известно, что как минимум двое из них были награждены. Ани Лорак, которая уже давно живет и работает в РФ, в своем Instagram поделилась яркими кадрами с золотой статуэткой.

Фото: instagram.com/anilorak
Фото: instagram.com/anilorak
Фото: instagram.com/anilorak

К слову, недавно артистка презентовала новый клип на песню "Страдаем и любим", которая уже успела стать хитом.

Также похвастался наградой и украинский певец Макс Барских. "Лей, не жалей" стала самой ротируемой песней на радиостанциях СНГ. Спасибо всем поклонникам за то, что вы со мной на протяжении стольких лет", – написал под фото поп-исполнитель.

Фото: instagram.com/max_barskih

Напомним, недавно был опубликован рейтинг ТОП-10 самых популярных клипов в Украине, который состоит в основном из видео российских исполнителей.

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Кроме этого, мы рассказывали, что Филипп Киркоров высказался о дружбе России и Украины.

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Источник: Сегодня
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