Золотой граммофон в России: кто из украинских исполнителей выступит

Премия состоится уже сегодня

В России продолжаются съемки новогодних концертов. В прошлую субботу состоялась "Песня года". Кто из украинских артистов мы уже рассказывали. Сегодня же, состоится вручении премии "Золотой граммофон". Предлагаем узнать, кто из украинских артистов выступит на российской премии.

На официальной страничке премии в Instagram анонсировано выступлении таких артистов:

Ани Лорак

Ани Лорак Фото: instagram.com/russkoe_radio/

Макс Барских

Макс Барских Фото: instagram.com/russkoe_radio/

LOBODA:

LOBODA Фото: instagram.com/russkoe_radio/

Напомним, недавно был опубликован рейтинг ТОП-10 популярных клипов в Украине, которые состоит в основном из видео российских исполнителей. Только один клип украинских исполнителей попал в рейтинг.

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров высказался о дружбе России и Украины. Также Потапу из-за скандала в Сети пришлось не выпускать песню с Ольгой Бузовой.

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