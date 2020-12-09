Климашенко о концертах Лорак в России: "Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди"

Дмитрий Климашенко осудил выступления Ани Лорак на правительственных концертах в России

Знаменитый украинский продюсер, певец, заслуженный артист Украины Дмитрий Климашенко рассказал, что он думает по поводу того, что Ани Лорак сейчас живет и выступает в России.

С артисткой они дружат с юных лет. Дмитрий ясно дал понять, что ему не нравилось то, что Лорак выступала перед российскими чиновниками.

"На самом деле артисты должны нести ответственность за то, что они говорят, что они делают. Потому что они являются кумирами миллионов. Она могла не выступать на правительственных концертах в России в тот момент, когда у нас гибнут люди. Она могла выступать, можно сказать, для людей, но ни в коем случае не на профессиональных мероприятиях", – рассказал Дмитрий в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Дмитрий Климашенко, Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/dmitriy_klimashenko

Дмитрий отметил, что он рассказывал Лорак о своей позиции.

"В ответ она говорила: "Дим, я не понимаю. Я пою для людей, я принадлежу народу", – поделился Климашенко.

Смотрите полное интервью Дмитрия Климашенко для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Напомним, бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой. Мы также сообщали, что дочь Ани Лорак впервые снялась в клипе певицы.

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