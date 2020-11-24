Все мы страдаем и любим: Ани Лорак устроила вечеринку (видео)

Певица презентовала новый клип

Певица Ани Лорак сняла клип о своей личной драме на песню "Страдаем и любим". В новой работе артистка появилась в двух образах. Первый – светлый, напоминающий о том, что любовь – это созидание, возрождение. Второй – дерзкий, немного эмансипированный образ богини любви.

"Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна. Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл", — рассказывает Ани Лорак

Ани Лорак Фото: пресс-служба

События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке, в доме, увлекающем своим антуражем и разнообразием персонажей. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая всю палитру чувств между людьми: от страсти до разочарования, от привязанности до безразличия, от счастья до безысходности. Все как в обычной жизни – контраст эмоций и ощущение, что личные переживания важнее чьих-то других.

Режиссером клипа стал Александр Кураксин. С Ани Лорак он сотрудничает впервые.

Смотреть клип "Страдаем и любим" онлайн:





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