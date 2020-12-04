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Новый чувственный сингл Макса Барских стал саундтреком к украинскому эротическому фильму: видео

Сегодня, 19:42

Песня посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ

Популярный певец Макс Барских презентовал музыкальное видео на свой новый сингл "Имена". По своему лейтмотиву трек совпал с атмосферой и настроением киноленты La Plage режиссера Сергея Ткаченко и стал официальным саундтреком.

Макс Барских
Макс Барских
Фото: пресс-служба

Как сообщает пресс-служба Макса Барских, сингл "Имена" был записан в номере отеля в Амстердаме. Певец был под впечатлением от спонтанной встречи, и поэтому сингл до релиза дошел практически в первоначальном виде.

"Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга", – таинственно заявил музыкант.

Смотрите клип Макса Барских на песню "Имена":

Что известно о фильме La Plage

Фильм La Plage – это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. В центре сюжета двое молодых людей, которые случайно встречаются в поезде, направляющемся на север Франции. Это событие меняет жизни и сознание главных героев.

Драма La Plage фиксирует и показывает первые эмоциональные отпечатки нашего времени и поколения, которое учится любить "по-новому".

Премьера в Украине запланирована на конец 2021 года.

Ранее Майли Сайрус и Дуа Липа выпустили совместный клип, в котором поцеловались.

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