"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Всего в записи концерта приняли участие более 50 исполнителей

В субботу, 5 декабря состоялся грандиозный фестиваль "Песня года", который стал первым масштабным музыкальным мероприятием в России с начала локдауна.

Ежегодно лауреатами "Песни года" становятся артисты, песни которых стали знаковыми для слушателей за прошедший год. Лауреатами также стали и украинцы, которые спели свои хиты на большой сцене, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников и даже волну негатива, которая обрушилась на звезд.

Тем временем популярный артист Филипп Киркоров уже рассказал о дружбе России и Украины после выступления Ротару на "Песне года".

Рассказываем, какие украинские артисты приняли участие в концерте.

Таисия Повалий, Ани Лорак и София Ротару на "Песне года" Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/tpovaliy_photo/, instagram.com/rotaru_sofia

Ани Лорак

Певица опубликовала в Instagram видео бекстейдж со съемок концерта. Ани Лорак пришла в съемочный павильон в маске, а ее ассистенты несли костюм и другие атрибуты для выступления, ведь ее выступления всегда наполнены красочными нарядами и спецэффектами.

София Ротару

Украинская певица спела свой легендарный хит "Червона рута" и несколько своих других песен. Эффектное выступление запечатлели зрители и разместили видео в Сети. Певица была одета в красное платье в тон светомузыки.

София Ротару в Москве Видео: instagram.com/eleonorabankovskaya

Таисия Повалий

Украинская певица и любимица слушателей Таисия Повалий тоже вышла на сцену "Песни года". Певица исполнила песню "Особенные слова", клип на которую вышел летом этого года. Слова песни написал Михаил Гуцериев, поэзия которого не раз превращалась в тексты песен Ани Лорак, Алсу, Филиппа Киркороваи и многих других звезд эстрады.

Всего на "Песне года" выступили более 50 исполнителей.

Ранее мы сообщали, что грузинские вокалистки без акцента спели знаменитую украинскую песню.

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