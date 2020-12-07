Филипп Киркоров рассказал о дружбе России и Украины после выступления Ротару на Песне года

Певец прокомментировал выступление певицы

На этих выходных София Ротару выступила на Песне года, где исполнила одну из самых популярных песен в своем репертуаре "Червона рута". Легендарную певицу были рады видеть не только поклонники, но и другие артисты. Филипп Киркоров у себя в Instagram поделился совместным фото с Софией Михайловной и высказался о дружбе Украины и России.

Российский певец рассказал, что песню "Червона рута", которой в этом году исполнилось 50 лет, он считает символом украинской эстрады и одной из самых знаменитых и узнаваемых песен в мире.

Филипп Киркоров и София Ротару Фото: instagram.com/fkirkorov

По словам Киркорова, он продолжает давнюю традицию – соединять культуры и уточнил, что его новая песня "Романы" написана украинским певцом Артем Пивоваров, а музыка не имеет границ.

Напомним, что в ноябре месяце Оля Полякова и Филипп Киркоров выступили на фестивале в Дубае и тогда это активно обсуждалось в Сети. Певица не стала молчать и ответила хэйтерам.

Ранее мы рассказывали, что Филиппу Киркорову подарили сумку за 26 тысяч долларов.

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