8 кинолент, которые борются за звание лучшего фильма на Оскаре-2021 – что нужно о них знать

В преддверии церемонии награждения "Оскара" рассказываем о фильмах номинантах, которые соревнуются за главную награду

25 апреля состоится 93-я церемония премии "Оскар-2021" и мы узнаем имена всех победителей, а также какой фильм стал лучшим в этом пандемичном году.

Обычно на награду в категории "Лучший фильм" претендуют 8-10 кинолент. И если еще в начале пандемии все шутили, что "оба фильма, выпущенные в 2020 году, будут номинированы на "Оскар", то в итоге получилось, что в номинации собралось целых восемь фильмов! Правда, беда в том, что большая часть зрителей так и не видела эти картины – они не выходили в кинопрокат, а были выпущены на стриминг-платформах, доступ к которым есть не у всех стран. Специально для этого мы расскажем вам о каждом из восьми номинантов на звание лучшего фильма года, чтобы вы могли сами решить, какой из них заслуживает "Оскара".

Номинанты на "Оскар" в категории "Лучший фильм" Фото: Netflix, Imdb.com, themoviedb.org

Режиссер: Флориан Зеллер

Легендарный Энтони Хопкинс играет пожилого мужчину по имени Энтони, а роль его дочери Анны исполняет Оливия Колман.

По сюжету, Анна приезжает в Париж и ищет сиделку для своего отца, который с возрастом отказывается от ее помощи. Постепенно Энтони начинает сомневаться в своем восприятии реальности и теряет с ней связь. Уже первый трейлер дает повод предполагать, что за новую роль он может получить свой второй "Оскар", к тому же фильм выдвинут сразу в шести категориях.

2. "Иуда и Черный Мессия"

Режиссер: Шака Кинг

Биографический фильм "Иуда и Черный Мессия" заслуженно оказался в числе номинантов на "Оскар", ведь коррелирует к наболевшей теме американцев – движению Black Lives Matter и убитому полицейскими Джорджу Флойду.

Фильм рассказывает о леворадикальной организации "Черные пантеры" и их лидере Фрэде Хэмптоне, в доверие к которому втирается мелкий аферист О`Нил по требованию ФБР. Его задача – посеять хаос и разруху внутри партии, но он даже и представить не мог, что в итоге он посодействует ФБР в убийстве Хэмптона.

Режиссер: Дэвид Финчер

Его уже успели именовать самым лучшим фильмом в карьере Дэвида Финчера, который подарил нам "Бойцовский клуб", "Игру" и "Девушку с татуировкой дракона". А сценарий написал сам отец Дэвида, Джек Финчер, который умер в 2003 году. Режиссер откладывал экранизацию сценария целых 23 года.

Фильм рассказывает о голливудском сценаристе Германе Манкевиче, которого играет Гэри Олдман, в то время, когда он писал сценарий к "Гражданину Кейну". Фильм получил "Оскар" в 1942 году и стал легендой классического американского кино. Но, как полагается, за созданием чего-то триумфального и выдающегося, стоит не менее любопытная, и даже скандальная история. Что происходит внутри Голливуда и как на самом деле рождаются киношедевры – "Манк" об этом.

Режиссер: Ли Айзек Чанг

"Минари" номинирован в шести категориях на премию "Оскар". Драма рассказывает об американской мечте глазами корейских иммигрантов.

По сюжету, южнокорейское семейство переезжает из Калифорнии в глубинку, в провинциальный Арканзас. Глава семейства, Джейкоб, хочет осуществить свою мечту – стать успешным фермером. Но его жена не в восторге от некомфортной жизни в трейлере, который трещит по швам. Вскоре из Кореи к ним приезжает бабушка, мама жены. Ее поддержка поможет молодой семье пережить невероятные сложности обустройства на новом месте.

Режиссер: Хлоя Чжао

"Земля кочевников" стала главным триумфатором года. Фильм получил награды BAFTA, приз на кинофестивалях в Торонто и в Венеции, а затем еще и "Золотой глобус". Словом, если "Земля кочевников не победит на "Оскаре" – все очень удивятся.

По сюжету, в городе Эмпайр (в переводе с англ. – "империя"), где живет главная героиня, вдова по имени Ферн, закрывается крупное предприятие. Оно обеспечивало всех жителей работой, так что теперь город фактически перестает существовать. Ферн продает свое имущество, грузит остатки своих вещей в фургончик и отправляется на поиск сезонных работ. Во время путешествия по Западу США Ферн знакомится с другими вынужденными переселенцами, которые называют себя "кочевники".

6. "Девушка, подающая надежды"

Режиссер: Эмиральд Феннел

Фильм уже получил немало номинаций и наград, включая премию "Независимый дух", на которую была номинирована актриса Кэри Маллиган.

Детективный триллер с элементами комедии и сатиры рассказывает о девушке по имени Кассандра (Кэри Маллиган). Когда-то она была успешной студенткой в престижном медицинском университете, но один трагический случай изменил все. Теперь она живет двойной жизнью. Днем – бариста в кофейне, а по вечерам Кэсси периодически примеряет на себя разные образы, идет в клубы и бары и, прикидываясь пьяной, ожидает, когда к ней подойдет очередной "хороший парень"... Но неожиданно в ее жизнь возвращаются университетские знакомые из прошлого, и все переворачивается с ног на голову.

Режиссер: Дариус Мардер

Пронзительная дебютная драма режиссера Дариуса Мардера, который выступал одним из сценаристов "Место под соснами". В главной роли – британо-пакистанский актер Риз Ахмед, игра которого точно вас впечатлит.

После побежденной наркозависимости Рубен (Риз Ахмед) погружается в мир музыки. Он создает панк-группу со своей девушкой и становится барабанщиком. Они гастролируют по штатам и полностью отдаются музыке, но однажды все рушится, когда Рубен начинает терять слух. В итоге диагноз оказывается неутешительным: слух талантливого Рубена работает лишь на 20-30% и ему нужно забыть о барабанах, чтобы замедлить необратимый процесс. Рубен оказывается на грани, потому что теперь он должен научиться жить в мире тишины и при этом не вернуться к тому, с чего начал.

8. "Суд над чикагской семеркой"

Режиссер: Аарон Соркин

В этот раз автор "Социальной сети" и "Большой игры" Аарон Соркин рассказывает о реальном деле подсудимых из "Чикагской семерки". Ребята были обвинены в подстрекательствах к протестам против войны во Вьетнаме во время съезда Демократической партии США в Чикаго в 1968 году. Протесты, которые вначале носили мирный характер, закончились жестоким столкновением с чикагской полицией, которая применила дубинки и слезоточивый газ. В итоге активистам выдвинули обвинения за пересечение границы штата с целью подстрекательства к бунту.

Актер Саша Барон Коэн также номинирован на "Оскар" за "лучшую мужскую роль второго плана", а Аарон Соркин – за "лучший сценарий". Кстати, у Аарона уже есть один "Оскар" – за фильм о создании Facebook "Социальная сеть"

Ранее мы сообщали, что посмотреть прямую трансляцию церемонии "Оскар" можно будет на телеканале "Украина".

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