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В Голливуде снимут ремейк "Иронии судьбы". Женя Лукашин и Надя заговорят по-английски

Сегодня, 19:21

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет голливудскую адаптацию знаменитой комедии Эльдара Рязанова. Главные роли исполнят молодые актеры Эмма Робертс и Томас Манн

В США готовятся к съемкам ремейка культовой комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром!", звезда которой, Андрей Мягков ушел из жизни в феврале. Режиссерское место занял российский кинорежиссер Марюс Вайсберг, а главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн.

Как сообщается на сайте компании "Централ Партнершип", съемки ремейка стартуют в Бостоне уже этим летом.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром"
Фото: kino-teatr.ru

Эмма Робертс, известная по комедиям "Мы – Миллеры", "Американская история ужасов" и "Оторва", сыграет роль учительницы Нади. Актер Томас Манн, который сыграл в фильмах "Конг: Остров черепа" и "Я, Эрл и умирающая девушка", перевоплотится в хирурга Женю Лукашина.

Сценарий фильма напишет Тиффани Полсен, которая работала над известными фильмами с Эммой Робертс "Пара на праздник" и "Нэнси Дрю".

Эмма Робертс и Томас Манн снимутся в ремейке "Иронии судьбы"
Эмма Робертс и Томас Манн снимутся в ремейке "Иронии судьбы"
Фото: instagram.com/emmaroberts/, kino-teatr.ua

Дата выхода ремейка "Иронии судьбы, или с легким паром!" пока не заявлена.

Напомним, что оригинальный фильм Эльдара Рязанова вышел в 1975 году. Главные роли сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков. Комедия стала настоящим хитом.

Ранее появился утерянный советский фильм "Властелин колец", который сняли еще задолго до всемирно известной трилогии.

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