Мафиозные войны в китайском квартале Сан-Франциско вспыхнут с новой силой
Популярный сериал "Воин" получил продолжение в виде третьего сезона. В основу сюжета легли идеи самого Брюса Ли, а в центре истории – китайский эмигрант, который приехал в США
Популярный экшн-сериал "Воин", созданием которого занимался шоураннер драмы "Банши", продлили на третий сезон.
Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. В центре сюжета – молодой мастер боевых искусств А Сам (Эндрю Кодзи), который переехал из Китая в Сан-Франциско на поиски сестры.
Первые два сезона сериала "Воин" смотрите на онлайн на OLL.TV.
Изначально сериал выходил на отказавшемся от художественных сериалов канале Cinemax. Стриминговый сервис HBO Max, некоторое время назад забрал в свою видеотеку первый и второй сезоны "Воина". И теперь определил его в свою линейку оригинальных проектов и продлил криминальную драму на третий сезон. Чем очень порадовал поклонников сериала.
Смотрите также крутые документалки о космосе и будущем нашей планеты.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное