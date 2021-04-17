Мафиозные войны в китайском квартале Сан-Франциско вспыхнут с новой силой

Популярный сериал "Воин" получил продолжение в виде третьего сезона. В основу сюжета легли идеи самого Брюса Ли, а в центре истории – китайский эмигрант, который приехал в США

Популярный экшн-сериал "Воин", созданием которого занимался шоураннер драмы "Банши", продлили на третий сезон.

Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. В центре сюжета – молодой мастер боевых искусств А Сам (Эндрю Кодзи), который переехал из Китая в Сан-Франциско на поиски сестры.

Первые два сезона сериала "Воин" смотрите на онлайн на OLL.TV.





Кадр из сериала "Воин" Фото: Imdb.com

Изначально сериал выходил на отказавшемся от художественных сериалов канале Cinemax. Стриминговый сервис HBO Max, некоторое время назад забрал в свою видеотеку первый и второй сезоны "Воина". И теперь определил его в свою линейку оригинальных проектов и продлил криминальную драму на третий сезон. Чем очень порадовал поклонников сериала.

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