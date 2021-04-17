Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мафиозные войны в китайском квартале Сан-Франциско вспыхнут с новой силой

Сегодня, 10:00

Популярный сериал "Воин" получил продолжение в виде третьего сезона. В основу сюжета легли идеи самого Брюса Ли, а в центре истории – китайский эмигрант, который приехал в США

Популярный экшн-сериал "Воин", созданием которого занимался шоураннер драмы "Банши", продлили на третий сезон.

Сериал по рукописям Брюса Ли рассказывает о мафиозных войнах в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. В центре сюжета – молодой мастер боевых искусств А Сам (Эндрю Кодзи), который переехал из Китая в Сан-Франциско на поиски сестры.

Первые два сезона сериала "Воин" смотрите на онлайн на OLL.TV.

Кадр из сериала "Воин"
Кадр из сериала "Воин"
Фото: Imdb.com

Изначально сериал выходил на отказавшемся от художественных сериалов канале Cinemax. Стриминговый сервис HBO Max, некоторое время назад забрал в свою видеотеку первый и второй сезоны "Воина". И теперь определил его в свою линейку оригинальных проектов и продлил криминальную драму на третий сезон. Чем очень порадовал поклонников сериала.

"Воин"
смотрите на olltv
Смотреть

Смотрите также крутые документалки о космосе и будущем нашей планеты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мулан, Ход королевы и еще 5 кинолент с потрясающими костюмами. Это лауреаты Гильдии дизайнеров Разврат в Лондоне XIX века продолжается! Сериал Бриджертоны продлили на два новых сезона В Лондоне объявили охоту на необычных женщин
сериалы oll.tv что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие

Популярные статьи

Сегодня, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

Вчера, 17:20Звездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

Вчера, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

15 апреляЗвездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

15 апреляВкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

15 апреляЗвездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

15 апреляВкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

15 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

14 апреляВкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

14 апреляАктуально

Новый клип Михаила Поплавского доказывает – после 50 жизнь только начинается

14 апреляВкусно

Меню на Пасху: 5 рецептов блюд для праздничного стола

Новости партнеров

Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять