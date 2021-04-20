8 кінострічок, які борються за звання кращого фільму на Оскарі-2021 – що потрібно про них знати

Напередодні церемонії нагородження премією "Оскар" розповідаємо про фільми номінантів, які претендують на головну нагороду

25 квітня відбудеться 93-а церемонія нагородження премією "Оскар" і ми дізнаємося імена всіх переможців, а також який фільм став кращим в цьому пандемічного році.

Зазвичай на нагороду в категорії "Кращий фільм" претендують 8-10 кінострічок. І якщо ще на початку пандемії все жартували, що "обидва фільми, випущені в 2020 році, будуть номіновані на" Оскар ", то в підсумку вийшло, що в номінації зібралося цілих вісім фільмів! Правда, біда в тому, що велика частина глядачів так і не бачила ці картини – вони не виходили в кінопрокат, а були випущені на стрімінг-платформах, доступ до яких є не у всіх країнах. Тому ми розповімо вам про кожного з восьми номінантів на звання кращого фільму року, щоб ви могли самі вирішити, який з них заслуговує "Оскара".

Номінанти на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм" Фото: Netflix, Imdb.com, themoviedb.org

Режисер: Флоріан Зеллер

Легендарний Ентоні Хопкінс грає літнього чоловіка на ім'я Ентоні, а роль його дочки, Анни, виконує Олівія Колман.

За сюжетом, Анна приїжджає в Париж і шукає доглядальницю для свого батька, який з віком відмовляється від її допомоги. Поступово Ентоні починає сумніватися в своєму сприйнятті реальності і втрачає з нею зв'язок. Уже перший трейлер дозволяє припустити, що за нову роль знаменитий актор може отримати свій другий "Оскар", до того ж фільм висунутий відразу в шести категоріях.

2. "Іуда і чорний Месія"

Режисер: Шака Кінг

Біографічний фільм "Іуда і чорний Месія" заслужено опинився в числі номінантів на "Оскар", адже корелює з наболілих для американців темою – рухом Black Lives Matter і вбитим поліцейськими Джорджем Флойдом.

Фільм розповідає про ліворадикальної організації "Чорні пантери" і їх лідера Фред Хемптоні, в довіру до якого, на вимогу ФБР, втирається невеликий аферист О`Ніл. Його завдання – посіяти хаос і розруху всередині організації, але він навіть і уявити не міг, що в результаті він посприяє ФБР в убивстві Хемптона.

Режисер: Девід Фінчер

Його вже встигли назвати найкращим фільмом у кар'єрі Девіда Фінчера, який подарував нам "Бійцівський клуб", "Гру" і "Дівчину з татуюванням дракона". А сценарій написав сам батько Девіда, Джек Фінчер, який помер в 2003 році. Режисер відкладав екранізацію сценарію цілих 23 роки.

Фільм розповідає про голлівудського сценариста Германа Манкевич (його грає Гері Олдман) в той час, коли він писав сценарій до "Громадянину Кейну". Фільм отримав "Оскар" в 1942 році і став легендою класичного американського кіно. Але, як годиться, за створенням чогось тріумфального і видатного, коштує не менше цікава, і навіть скандальна історія. Що відбувається всередині Голлівуду і як насправді народжуються кіношедеври – "Манк" про це.

Режисер: Лі Айзек Чанг

"Мінар" номінований на премію "Оскар" в шести категоріях. Драма розповідає про "американську мрію" очима корейських іммігрантів.

За сюжетом, південнокорейське сімейство переїжджає з Каліфорнії в глибинку, в провінційний Арканзас. Глава сімейства, Джейкоб, хоче здійснити свою мрію – стати успішним фермером. Але його дружина не в захваті від некомфортною життя в трейлері, який тріщить по швах. Незабаром з Кореї до них приїжджає бабуся, мама дружини. Її підтримка допоможе молодій сім'ї пережити неймовірні складнощі облаштування на новому місці.

Режисер: Хлоя Чжао

"Земля кочівників" стала головним тріумфатором року. Фільм отримав нагороди BAFTA, приз на кінофестивалях в Торонто і Венеції, а потім ще й "Золотий глобус". Словом, якщо "Земля кочівників" не переможе на "Оскарі" – все дуже здивуються.

За сюжетом, в місті Емпайр (Empire, в перекладі з англ. – імперія), де живе головна героїня, вдова по імені Ферн, закривається велике підприємство. Воно забезпечувало всіх жителів роботою, так що тепер місто, фактично перестає існувати. Ферн продає своє майно, вантажить залишки своїх речей в фургончик і відправляється на пошук сезонних робіт. Під час подорожі по Заходу США Ферн знайомиться з іншими вимушеними переселенцями, які називають себе "кочівники".

6. "Дівчина, що подає надії"

Режисер: Еміральди Феннел

Фільм вже отримав чимало номінацій і нагород, включаючи премію "Незалежний дух", на яку була номінована актриса Кері Малліган.

Детективний трилер з елементами комедії і сатири розповідає про дівчину на ім'я Кассандра (Кері Малліган). Колись вона була успішною студенткою в престижному медичному університеті, але один трагічний випадок змінив все. Тепер вона живе подвійним життям. Днем – бариста в кав'ярні, а вечорами Кессі періодично приміряє на себе різні образи, йде в клуби і бари і, вдаючи з себе п'яною, очікує, коли до неї підійде черговий "хороший хлопець" ... Несподівано в її життя повертаються університетські знайомі з минулого , і все перевертається з ніг на голову.

Режисер: Даріус Мардер

Пронизлива дебютна драма режисера Даріуса Мардера, який виступав одним зі сценаристів "Місце під соснами". У головній ролі – британо-пакистанський актор Різ Ахмед, гра якого точно вас вразить.

Після переможеною наркозалежності Рубен (Різ Ахмед) занурюється в світ музики. Він створює панк-групу зі своєю дівчиною і стає барабанщиком. Вони гастролюють по штатах і контингентах повністю віддаються музиці, але одного разу все руйнується, коли Рубен починає втрачати слух. В результаті діагноз виявляється невтішним: слух талановитого Рубена працює лише на 20-30% і йому потрібно забути про барабанах, щоб уповільнити незворотний процес. Рубен виявляється на межі, тому що тепер він повинен навчитися жити в світі тиші і при цьому не повернутися до того, з чого почав.

8. "Суд над чиказької сімкою"

Режисер: Аарон Соркін

Цього разу автор "Соціальної мережі" і "Великої гри", Аарон Соркін розповідає про реальний справі підсудних з "Чиказької сімки". Хлопці були звинувачені в підбурюванні до протестів проти війни у В'єтнамі під час з'їзду Демократичної партії США в Чикаго в 1968 році. Протести, які спочатку носили мирний характер, закінчилися жорстоким зіткненням з чиказької поліцією, яка застосувала кийки та сльозогінний газ. В результаті активістам висунули звинувачення за перетин кордону штату з метою підбурювання до бунту.

Актор Саша Барон Коен також номінований на "Оскар" за "кращу чоловічу роль другого плану", а Аарон Соркін – за "кращий сценарій". До речі, у Аарона вже є один "Оскар" – за фільм про створення Facebook, "Соціальна мережа"

Раніше ми повідомляли, що подивитися пряму трансляцію церемонії "Оскар" можна буде на телеканалі "Україна" .

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