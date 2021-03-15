Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Оскар-2021": объявлен полный список номинантов на кинопремию

Сегодня, 14:50

Ведущие Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра назвали претендентов на "Оскар"

Сегодня, 15 марта, объявлены претенденты на главную кинопремию мира – "Оскар". Впервые за 40 лет церемония награждения была перенесена с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Также организаторам кинопремии в этом году пришлось придумывать новый формат для проведения мероприятия, чтобы отметить достижения в кино, музыке и телевидении за минувший год. Например, вторая по важности после "Оскара" премия "Золотой глобус" тоже претерпела изменения: церемония прошла в двух городах одновременно.

Читайте также:
Сенсация "Золотого глобуса-2021": о чем "Земля кочевников" и почему картине предсказывают "Оскар"

В том году номинантов объявляли певец Ник Джонас и его супруга, актриса Приянка Чопра в прямом эфире на официальном YouTube-канале "Оскара".

Так выглядит список номинантов на "Оскар-2021" в основных категориях:

Лучший фильм

  • "Отец"
  • "Иуда и Черный Мессия"
  • "Манк"
  • "Минари"
  • "Земля кочевников"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Звук металла"
  • "Суд над чикагской семеркой"

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников"
Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
  • Дэвид Финчер – "Манк"
  • Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"
  • Ли Айзек Чанг – "Минари"
  • Томас Винтерберг – "Еще по одной"

"Еще по одной"
"Еще по одной"
Фото: themoviedb.org

Лучшая женская роль

  • Виола Дэвис – "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Ванесса Кирби – "Фрагменты женщины"
  • Фрэнсис Макдорманд – "Земля кочевников"
  • Кэри Маллиган – "Девушка, подающая надежды"
  • Андра Дэй – "Соединенные Штаты против Билли Холидэй"

Кадр из фильма "Фрагменты женщины"
Кадр из фильма "Фрагменты женщины"
Фото: labiennale.org

Лучшая мужская роль

  • Чедвик Боузман – "Ма Рейни: Мать блюза"
  • Риз Ахмед – "Звук металла"
  • Энтони Хопкинс – "Отец"
  • Гэри Олдмен – "Манк"
  • Стивен Ян – "Минари"

"Ма Рейни: Мать блюза"
"Ма Рейни: Мать блюза"
Фото: kino-teatr.ua

Лучшая женская роль второго плана

  • Мария Бакалова – "Борат 2"
  • Гленн Клоуз – "Элегия Хиллбилли"
  • Оливия Колман – "Отец"
  • Юн Е Чжон – "Минари"
  • Аманда Сейфрид – "Манк"

"Манк"
"Манк"
Фото: Netflix

Лучшая мужская роль второго плана

  • Саша Барон Коэн – "Суд над чикагской семеркой"
  • Даниэл Калуя – "Иуда и Черный Мессия"
  • Лесли Одом-младший – "Одна ночь в Майами"
  • Пол Раджи – "Звук металла"
  • Лакит Стэнфилд – "Иуда и Черный Мессия"

"Суд над чикагской семеркой"
"Суд над чикагской семеркой"
Фото: Netflix

Лучший оригинальный сценарий

  • Шака Кинг, Уилл Берсон – "Иуда и Черный Мессия"
  • Ли Исаак Чанг – "Минари"
  • Эмиральд Феннел – "Девушка, подающая надежды"
  • Дариус Мардер, Абрахам Мардер – "Звук металла"
  • Аарон Соркин – "Суд над чикагской семеркой"

Лучший адаптированный сценарий

  • Питер Бейнхэм и Саша Барон Коэн – "Борат 2"
  • Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер – "Отец"
  • Хлоя Чжао – "Земля кочевников"
  • Кемп Пауэрс – "Одна ночь в Майами"
  • Рамин Бахрани – "Белый тигр"

Кадр из тизера к фильму "Борат 2"
Кадр из тизера к фильму "Борат 2"
Фото: Скриншот из YouTube

    Лучшая операторская работа

    • "Земля кочевников"
    • "Манк"
    • "Суд над чикагской семеркой"
    • "Новости со всего света"
    • "Звук металла"

    Лучшая музыка к фильму

    • "Пятеро одной крови"
    • "Манк"
    • "Минари"
    • "Новости со всего света"
    • "Душа"

    Лучший саундтрек к фильму

    • "Иуда и Черный Мессия" – Fight for You Трек – H.E.R.
    • "Суд над чикагской семеркой" – Hear My Voice – Hein Cooper
    • "Евровидение: История огненной саги" – Husavik
    • "Вся жизнь впереди" – Laura Pausini – Io sì (Seen)
    • "Одна ночь в Майами" – Leslie Odom Jr. – Speak Now

    "Минари"
    "Минари"
    Фото: kino-teatr.ru

    Лучший монтаж

    • "Земля кочевников"
    • "Суд над чикагской семеркой"
    • "Девушка, подающая надежды"
    • "Звук металла"
    • "Отец"

    "Отец"
    "Отец"
    Фото: Скриншот из YouTube

    Лучший анимационный фильм

    • "Душа"
    • "Вперед"
    • "Легенда о волках"
    • "Путешествие на Луну"
    • "Барашек Шон: Фермагеддон"

    "Душа"
    "Душа"
    Фото: themoviedb.org

    Лучший международный фильм

    • "Еще по одной"
    • "Вся жизнь впереди"
    • "Лучшая пора"
    • "Человек, который продал свою шкуру"
    • Quo Vadis, Aida? ("Куда ты идешь, Аида?")

    Лучшие визуальные эффекты

    • "Тенет"
    • "Душа"
    • "Любовь и монстры"
    • "Полночное небо"
    • "Айван, единственный и неповторимый"

    Напомним, сегодня объявили победителей музыкальной премии "Грэмми".

    Подпишись на наш telegram

    Только самое важное и интересное

    Подписаться
     Читайте Segodnya.ua в Google News
    Еще несколько материалов по теме:
    Фильм "Аватар" отобрал у "Мстителей" звание самого кассового фильма в истории кино 10 крутых романтических комедий для тех, "кому за 40" Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй номинированы как "худшие актеры" на антипремию "Золотая Малина-2021"
    кино номинанты Оскар 2021
    Реклама

    Новости партнеров

    Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
    Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
    Как вкусно приготовить жареную картошку
    Как вкусно приготовить жареную картошку
    Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
    Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
    Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
    Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась

    Популярные статьи

    Сегодня, 14:58Фаново

    Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

    Сегодня, 05:57Психо

    Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

    Вчера, 17:04Вкусно

    Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

    Вчера, 09:20Звездно

    Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

    Вчера, 07:20Events

    Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

    Вчера, 06:40Психо

    Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

    Вчера, 05:35Events

    С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

    13 мартаЗвездно

    В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

    13 мартаФаново

    Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

    13 мартаЗвездно

    С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

    13 мартаПсихо

    Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

    13 мартаЗвездно

    Тоню Матвиенко заметили в объятиях мужчины, и это не Мирзоян

    13 мартаEvents

    Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

    12 мартаМодно

    Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

    12 мартаПсихо

    Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

    12 мартаЗвездно

    Миллионы долларов: раскрыта сумма наследства принца Гарри от принцессы Дианы

    Новости партнеров

    Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
    Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
    Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
    Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
    Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
    Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
    Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
    Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
    Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
    Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
    Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
    Ярославский раскрыл правду о закулисье шоу МастерШеф
    Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
    Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
    Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
    Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять