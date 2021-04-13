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Телеканал Украина станет эксклюзивным транслятором Оскара-2021

Сегодня, 12:45

93-я церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе, 25 апреля. Посмотреть онлайн ее можно будет на телеканале Украина

Восьмой год подряд телеканал "Украина" получил права на эксклюзивную прямую трансляцию церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар".

93-я церемония пройдет в Лос-Анджелесе, а зрители телеканала "Украина" получат уникальную возможность стать свидетелями главного события в мировой киноиндустрии и вместе со всем миром наблюдать за вручением наград в области кино.

Фото: телеканал "Украина"

В этом году церемония вручения "Оскар" была перенесена с февраля на апрель в связи с пандемией COVID-19 в мире. Несмотря на изменения, организаторы прилагают все усилия для того, чтобы сделать событие самым ожидаемым вечером в мире киноиндустрии.

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Мероприятие состоится 25 апреля на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса с прямыми включениями из голливудского кинотеатра "Долби", а также сопутствующих площадок по всему миру.

Номинанты премии "Оскар" в 23 категориях были объявлены 15 марта 2021 года. Уже известно, что специальную награду имени Джина Гершолта присудили актеру, режиссеру, продюсеру и сценаристу Тайлеру Перри и организации Motion Picture & Television Fund, которая помогает работникам киноиндустрии с ограниченными ресурсами.

Показ церемонии запланирован в более чем 200 странах, среди которых и Украина. Благодаря прямой трансляции на телеканале "Украина" зрители станут свидетелями самой престижной и красивой кинопремии мира.

Смотрите церемонию вручения премии "Оскар"® в эфире телеканала "Украина"!

Ранее сообщалось, что фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинули на "Оскар-2021" во всех категориях.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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