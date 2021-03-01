51-летняя Дженнифер Лопес ошеломила спортивной фигурой в купальнике (фото)

Джей Ло умеет впечатлить

51-летняя певица Дженнифер Лопес, которая недавно показала новые фото со своим женихом, на этот раз похвасталась своей потрясающей фигурой. Снимок у зеркала Джей Ло разместила в Instagram-профиле.

Знаменитость запечатлена сидящей в белом сдельном купальнике. Ее волосы собраны в высокий пучок, а на лице – легкий макияж.

Дженнифер Лопес

Фото: http://instagram.com/jlo

Поклонники Лопес написали ей в комментариях, что она выглядит великолепно. И мы с ними согласны!

Но над своей фигурой Дженнифер регулярно работает – она занимается спортом, любит йогу и следит за питанием.

Именно поэтому она так гордится своими округлыми ягодицами, тонкой талией и подкаченными ногами. Своими достижениями Джей Ло часто хвастается в соцсети.

Напомним, что недавно Дженнифер Лопес снялась голой в своем новом клипе.

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