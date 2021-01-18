51-летняя Дженнифер Лопес честно призналась, делала ли "инъекции молодости"

Певица ответила на комментарий хейтера

51-летнюю Дженнифер Лопес, которая снялась новом клипе совсем голой, обвинили в том, что она злоупотребляет "инъекциями молодости", а именно – колет ботокс в лоб. Такое предположение выразили ее поклонники под новым видео артистки в Instagram.

В новом видеоролике Джей Ло рекламирует свою собственную линию косметики, а именно – маску для лица.

"Это лучшая маска, которую я когда-либо использовала в жизни", – восклицает Лопес.

Скриншот: instagram.com/jlo/

В комментариях к видео многие подметили, что это скорее не маска имеет такой эффект, а тот факт, что Дженнифер увлекается "инъекциями молодости". Лопес решили ответить на один из таких злобных комментариев.

"LOL, это только мое лицо! В 500-миллионный раз говорю: я никогда не делала инъекции ботокса или какие-либо операции!" – написала Джей Ло.

Скриншот: instagram.com/jlo/

Напомним, Дженнифер Лопес в шикарной фотосессии для глянца.

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