Только ангельские крылья: 51-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в своем новом клипе

Певица продемонстрировала фигуру

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно показала фигуру без фотошопа, порадовала поклонников откровенным клипом на песню In the Morning.

Премьера клипа состоялась на платформе Triller. В новом видео Джей Ло продемонстрировала свою спортивную фигуру, появившись только в костюме из пары ангельских крыльев.

Дженнифер Лопес Фото: Скриншот из видео

Дженнифер Лопес Фото: Скриншот из видео

"Клип полон символизма о невзаимных отношениях и понимании того, что ты не можешь никого изменить... Можно изменить только себя! Вырастите собственные крылья и отойдите от кого-то или чего-то, кто по-настоящему не ценит все то, что вы можете предложить", – написала артистка в Instagram.

Также в клипе певица появляется еще в нескольких образах – белоснежном обтягивающем платье и многоярусном платье с перьями.

Ранее мы рассказывали, Дженнифер Лопес снялась голой для обложки своей новой песни.

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