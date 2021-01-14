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Только ангельские крылья: 51-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в своем новом клипе

Сегодня, 16:42

Певица продемонстрировала фигуру

Американская певица Дженнифер Лопес, которая недавно показала фигуру без фотошопа, порадовала поклонников откровенным клипом на песню In the Morning.

Премьера клипа состоялась на платформе Triller. В новом видео Джей Ло продемонстрировала свою спортивную фигуру, появившись только в костюме из пары ангельских крыльев.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Скриншот из видео

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Скриншот из видео

"Клип полон символизма о невзаимных отношениях и понимании того, что ты не можешь никого изменить... Можно изменить только себя! Вырастите собственные крылья и отойдите от кого-то или чего-то, кто по-настоящему не ценит все то, что вы можете предложить", – написала артистка в Instagram.

Также в клипе певица появляется еще в нескольких образах – белоснежном обтягивающем платье и многоярусном платье с перьями.

Ранее мы рассказывали, Дженнифер Лопес снялась голой для обложки своей новой песни.

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