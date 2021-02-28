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Так романтично! Дженнифер Лопес с женихом поделились фотографиями из Доминиканы

Сегодня, 17:40

51-летняя певица очаровала сеть фото с Алексом Родригесом

Дженнифер Лопес очаровала Сеть фото со своим женихом Алексом Родригесом. Напомним, что звездная пара переносила свадьбу уже два раза.

Свежими снимками знаменитость поделилась с фанами в Instagram-аккаунте. На фото Джей Ло утопает в объятиях Алекса, который страстно целует любимую.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

На Лопес белая футболка и джинсы в тон. Родригес же надел серые брюки и белую футболку с воротником. Очень гармоничные луки.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

Сейчас Дженнифер Лопес занята работой в новом фильме, съемки которого проходят в Доминиканской республике. Туда и отправился Алекс Родригес, чтобы навестить будущую жену.

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Дженнифер Лопес недавно призналась, что они с Алексом отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса.

"Нам пришлось отменить свадьбу из-за COVID-19, из-за карантина. И на самом деле мы сделали это дважды, о чем люди не знают", – сказала Лопес.

Артистка также заявила, что они с женихом обращались к семейному психологу из-за трудностей, которые возникли в период локдауна. Терапия помогла влюбленным.

Ранее 51-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини без фильтров и фотошопа.

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