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Победительница "Холостяка-10" полностью обнажилась на фото, едва прикрыв интимные места

Сегодня, 10:08

Даша Ульянова поделилась откровенным кадром в Instagram

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, которая недавно попала в ДТП, обнажилась для фото и показала стройную фигуру. Откровенный снимок девушка опубликовала в своем Instagram-профиле.

Ранее Даша призналась, что очень комплексовала из-за своей внешности. Но после поработав над собой она стала выглядеть так, как ей нравится. Теперь победительница "Холостяка" не боится предстать во всей красе перед объективами.

На фото Даша позирует без одежды, прикрывая грудь рукой. Самые интимные места она скрыла за бутонами розовых и белых цветов.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa/

"А за вікном майже весна", – процитировала Ульянова одну известную песню.

Поклонники Даши Ульяновой не остались равнодушными к такому контенту. В комментариях они написали множество восторженных слов в адрес девушки: "Даша, я обычно "зритель" в инстаграм и не пишу комментарии, но это вау! Красавица!", "Шикарная", "Красота".

Однако нашлись и те, кто не понял посыла Ульяновой. "Кошмар", "Пошло!", "Зачем?", "Отписка", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Недавно, кстати, Даша Ульянова показала фото, за которое ей на самом деле стыдно.

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фигура звезд Холостяк 10 Дарья Ульянова

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