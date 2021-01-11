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Без фотошопа: как 51-летняя Дженнифер Лопес выглядит в бикини в реальной жизни (фото)

Сегодня, 20:00

Похоже, что и в жизни, и в Instagram Джей Ло выглядит одинаково

51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно показала себя в красном бикини, была замечена внимательными папарацци во время катания на доске для серфинга.

На фото артистка позирует в черном слитном купальнике с открытой спиной. Снимки не были обработаны фильтрами, поэтому на них видно, как на самом деле выглядит Джей Ло без ретуши. А выглядит она сногсшибательно! Эти фото – очередное доказательство того, что Лопес если и использует фильтры и ретушь на фото, то в очень небольших количествах.

Скриншот: Instagram

Вот, убедитесь сами. Это одно из последних фото, которые артистка публиковала в Instagram.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес поддерживает фигуру интенсивными тренировками и правильным питанием.

Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес поделилась секретными ингредиентом, который помогает ей сохранять молодость.

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