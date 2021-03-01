51-річна Дженніфер Лопес приголомшила спортивною фігурою в купальнику (фото)

Джей Ло вміє вразити

51-річна співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала нові фото зі своїм нареченим, на цей раз похвалилася своєю приголомшливою фігурою. Знімок у дзеркала Джей Ло розмістила в Instagram-профілі.

Знаменитість сфотографувалася сидячи в білому купальнику. Її волосся зібране у високий пучок, а на обличчі – легкий макіяж.

Дженіфер Лопес

Фото: http://instagram.com/jlo

Шанувальники Лопес написали їй в коментарях, що вона виглядає чудово. І ми з ними згодні!

Але над своєю фігурою Дженніфер регулярно працює – вона займається спортом, любить йогу і стежить за харчуванням.

Саме тому вона так пишається своїми округлими сідницями, тонкою талією і підкаченими ногами. Своїми досягненнями Джей Ло часто хвалиться в соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес знялася голою в своєму новому кліпі.

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